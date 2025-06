La autocrítica de Colapinto luego del GP de Canadá: «Fue una mala estrategia»

Franco Colapinto cerró un GP de Canadá agridulce. El piloto argentino pasó de la gran clasificación del sábado a quedarse afuera de los puntos este domingo, y luego de la carrera realizó una autocrítica sobre lo sucedido en Montreal.

«La carrera fue muy difícil. Estuvimos en la estrategia equivocada. No se podía pasar en la recta y nos complicó. Una pena. Teníamos un buen auto para hoy en aire limpio y en aire sucio era muy complicado, la goma se gastaba mucho. No era el domingo que esperábamos. Bastante mala suerte por cómo se fue dando la carrera. Ahora hay que enfocarse en lo que viene y sacar todo lo bueno de este finde», expresó el ’43’ en diálogo con ESPN.

Colapinto profundizó sobre la estrategia elegida por la escudería francesa: «Fue una mala estrategia. La otra definitivamente fue mucho más rápida y creo que fue lo que me hizo quedar afuera de los puntos».

«No fue la llamada tan temprano sino el tráfico de después. De los compañeros de los equipos de los demás que se quedaron afuera esperando a que lleguemos nosotros para frenarnos. Esa jugada táctica nos mató. Los que estaban adelante, Sainz, Ocon, Tsunoda y los que no habían parado o pararon más tarde salieron adelante nuestro después de la parada. Fue casi un mini Mónaco. Hay que mirar para adelante. No teníamos un mal ritmo. Lo que pasa es que el motor en las rectas es una locura, no podemos pasar a nadie. No podía ni acercarme, es complicado», ahondó el nacido en Pilar hace 22 años.

Y el ex Williams cerró sobre ese tema: «Fue una estrategia que no era mala en el papel, pero como se dio la carrera fue un desastre. Una pena por lo de hoy. Muy difícil pasar, penamos mucho por derecho. Muy poca energía. Era una buena oportunidad, pero hay que enfocarse en la próxima».

Colapinto se enfocó en las próximas carreras de la temporada, en la que Alpine es último en el campeonato de constructores: «Los próximos circuitos hay que ver cómo nos caen a nosotros, porque dependen mucho del motor y ya vimos lo vulnerables lo que estábamos en las rectas. A enfocarse en lo que viene. Este finde dimos un pasito en general. A mantener eso y mirar para adelante».

«Estamos encontrando el rumbo y el camino. A entender un poco qué es lo que pasa cuando no encontramos el balance del auto, cuando no tengo confianza, cuando no tenemos ese grip que necesito y que no pase de vuelta», concluyó el argentino, que volverá a competir en dos semanas en Austria.