La autopsia de Lucio Dupuy reveló que fue víctima de abuso sexual

El informe final de la autopsia de Lucio Dupuy, el chico de cinco años que fue asesinado a golpes en La Pampa, reveló que el nene fue víctima de abusos sexuales “recientes y también de vieja data” según pudo confirmar TN.

El examen forense fue muy duro, peor de lo que pensaba, y ya fue entregado a la Justicia con la firma del médico Juan Carlos Toulouse. Además de las heridas compatibles con una violación, el cuerpo muestra politraumatismos como consecuencia de haber recibido varios golpes en forma consecutiva.

A su vez, el fallecimiento fue por una hemorragia interna y la data de muerte del menor es entre las 20:30 y las 21:30 del viernes pasado. Asimismo, el cadáver del nene tiene mordeduras y quemaduras de distinta data, y hay un golpe muy duro que pudo haber sido una patada y que afectó la cadera, el glúteo y una pierna del menor.

Esto último es algo que a la víctima le podría haber dificultado el poder caminar. También hay heridas de vieja data, lo cual demuestra que Lucio era golpeado desde hace tiempo.

El abuso sexual al que fue sometido el nene está contemplado en el artículo 199 del Código Penal, que habla sobre las violaciones ya sean simples, gravemente ultrajantes o con acceso carnal.

Por su parte, la Fiscalía Especial de Investigaciones Administrativas pidió en las últimas horas que se revise a través de los ministerios de Salud y de Educación de La Pampa todos los informes que pueda haber sobre el nene tanto dentro del sistema sanitario como educativo. Esto se debe a que desde el 20 de diciembre pasado, el menor debió ser atendido por médicos en cinco ocasiones.

Mientras sigue la conmoción en La Pampa por el brutal crimen de Lucio Dupuy, por cuyo crimen fueron detenidas su mamá y la pareja de ella, se conoció el audio de la llamada al 101 que podría haber cambiado el fatal desenlace.

La grabación corresponde al 25 de agosto pasado, cuando una vecina escuchó cómo golpeaban a la víctima y, como tenía roto el parlante de su celular, le pidió a su hermano a través de un mensaje de Whatsapp que llamara a la policía.

El jefe de Policía de La Pampa, Daniel Guinchinao, dio su versión de por qué no quedó registrado ese episodio violento, el “único antecedente” del caso. “Por desgracia, el hermano de la vecina pasó mal la dirección y los policías fueron a un lugar equivocado…”, manifestó.

Según consta en el audio que se difundió, efectivamente se lo escucha decir al hombre “Allan Kardec 2386″ en lugar de “Allan Kardec 2385″, el complejo donde Lucio vivía en el departamento 2 junto con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la novia, Abigail Páez.

Ingresó cinco veces al hospital por fracturas y lesiones antes de ser asesinado

El crimen brutal de Lucio Dupuy en La Pampa fue el desenlace de un calvario de malos tratos al que, tanto su madre como la pareja de la mujer, lo sometieron durante al menos dos años. Es decir, todo el tiempo que vivió con ellas.

Según la historia clínica del menor asesinado, el chico fue atendido por traumatismos varias veces entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, pero no existió un seguimiento integral de esos antecedentes y el viernes pasado la violencia que sufría le costó la vida.

“Eso era una alerta. Luces rojas”, dijo una fuente médica en diálogo con El Diario, y reafirmó: “Son varios. Pero no hay ninguna explicación, detalle o registro de los motivos de la consulta. Te repito: son varios”.

El 15 de diciembre de 2020 Lucio Dupuy entró a la guardia del hospital por “traumatismos de miembro superior” y una “fractura expuesta en dedo de la mano”. Tres días después, un informe del hospital Lucio Molas de Santa Rosa complementa ese diagnóstico: le encontraron una “fractura a nivel de la muñeca y de la mano” y “fracturas en otros huesos del carpo”.

El 22 de enero de 2021 el nene volvió a ser asistido, esta vez en una salita del barrio Río Atuel cerca de donde vivía. Allí se constataron “traumatismos de miembro superior”, además de traumatismo superficiales por “trauma”.

Apenas diez días después regresó al hospital Evita por un “traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo”, un diagnóstico poco preciso pero asentado también bajo el protocolo T14-1 que implica “traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo”. Esto puede hacer referencia a cortes, heridas, heridas por punción, laceraciones o mordeduras de animales, entre otras.

