La baja de la inflación recién se sentirá a fin de año en el consumo

El ultimo trimestre es la nueva tierra prometida del consumo. Después de cerrar un abril con una caída más pronunciada que la de marzo -los números finales se conocerán en los próximos días, pero las datos preliminares muestran una baja de dos dígitos- en el sector se ilusionan con una recuperación de la demanda que recién se sentirá en las góndolas en los últimos meses del año.

En el sector conviven dos lecturas sobre la realidad del consumo. “No hay plata, no hay ventas. Sería estúpido esperar otra cosa”, se resignó el director de una cadena de supermercados que no ve por el momento ninguna señal de recuperación del consumo. “Abril fue peor que marzo y en lo que va de mayo todo sigue igual. Igual se ven algunos signos más positivos en materia de precios y si la inflación sigue bajando podemos esperar una mejora del consumo para fines de año”, señaló Matías Grondona, CEO de GDN, la empresa de Francisco de Narváez, que controla los supermercados Chamgomas (ex Walmart Argentina), en el marco del Retail Day, el encuentro de la industria supermercadista organizado por Retail Publishing.

El desaliento por la actualidad de las ventas, sin embargo, convive con una mirada esperanzadora del futuro. Cómo lo resumió el desarrollador inmobiliario Eduardo Elsztain en una suerte de reversión del “estamos mal pero vamos bien” de los 90: “estamos viendo una caída en las ventas pero como nunca la vivimos con esperanza”. Elsztain participó del encuentro de Retail Publishing para recibir un premio a la trayectoria que le fue entregado por nada menos que Alfredo Coto. “La inflación cayendo mucho más rápido de lo que esperamos es una gran señal”, sostuvo el dueño de la mayoría de los shoppings porteños.

El propio Coto comparte la visión más esperanzadora sobre el futuro de la economía. “Se ve un descenso de los precios y esperamos una recuperación del consumo que se va sentir con más fuerza cuando se aprueben las leyes que faciliten la llegada de inversiones”, explicó el dueño de mayor cadena argentina de supermercados.

Hay que esperar

La sensación generalizada entre los supermercados es que la marcada desaceleración de la inflación que se registró en las últimas semanas no tendrá un impacto inmediato en la demanda y que el efecto revitalizador recién llegará en el cuartito trimestre de 2024.

La apuesta a una recuperación del consumo con un “efecto delay” es confirmada por las mediciones que realizan las consultoras especializadas en consumo masivo.

“En abril se profundizó la caída del consumo y hasta que no se sienta una recuperación de los salarios no vemos una mejora. Para este año vemos una recuperación en U, que recién mostraría números positivos en el último trimestre del año”, explicó Osvaldo Del Rio, director de la consultora Scentia que proyecta que 2024 cerrará con una caída en las ventas de los productos de la canasta básica del 9%. “Si se confirma está baja sería la peor caída desde 2019, que ya había sido el peor año de los últimos veinte”, agregó