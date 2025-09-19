La Bestia ya fue domada (Por C.P. Wilfrido Enrique Meza)

En menos de dos años de mandato el gobierno de Milei perdió capital político, confianza y poder. La Motosierra ya no tiene fuerzas, ni cadenas y cada vez menos engranaje.

La administración de Javier Milei que admira a Trumps y al famoso millonario Elon Musk a perdido otra batalla en el congreso de la nación. y empezó a sentir el descontento de sus aliados políticos como el PRO de Macri. Que por cierto fue ninguneado en el armado político de la provincia de buenos aires.

Milei antes de asumir logró poner a la UCR en la vereda del frente, al calificar al máximo líder de la democracia como “el fracasado hiperinflacionario de Chascomus” haciendo referencia a Raúl Alfonsín.

El radicalismo insultado y desvalorado por el León(actualmente gatito) es considerado como amenaza desde que Martin Lousteau (UCR) casi le gana a Jorge Macri(PRO) la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde ese momento la liga unitaria comenzó su batalla contra el republicanismo federal.

Esa amenaza que LLA veía en el afuera, se trasladó y empezó a tener enemigos internos, como la Vicepresidente Victoria Villarruel considerada como la traidora por hacer cumplir el reglamento, que regula el funcionamiento del cuerpo que preside en la cámara alta de la nación.

Mas de 140 funcionarios que dejaron sus funciones entre ellos Diana Mondino, Nicolás Posse, Guillermo Ferraro, Eduardo Roust, etc. Además de expulsar a algunos legisladores del bloque en CABA como Ramiro Marra y aquellos que dejaron voluntariamente el espacio Marcela Pagano (bs.as), Carlos D¨alessandro (San Luis) y Gerardo González (Formosa).

Además a esto debemos agregar que los que venían a terminar con la corrupción quedaron involucrados en muchos actos de poca trasparencias, Anses, PAMI, ANDisy el famoso 3% de la coima que recibía Karina Milei de los laboratorios en las compras de medicamentos.

El impacto económico que sufrió la administración Milei después de perder el apoyo político se tradujo en un incremento de 600 puntos del riesgo país, la caída de los bonos, un dólar inestable contenida por intervención del banco central y la devaluación golpeado la puerta de Caputo.

E n el plano local la libertad avanza liderada por Atilio Basualdo socio político de Gildo Insfrán hasta hace unos meses, comienza esta senda opositora, fingiendo amnesia y desconociendo que él fue un elemento importante paraacrecentar el poder y autoritarismo de Insfrán.

La oposición en Formosa se fracciona por decisiones de casa rosada que quiso imponer nombre, color y candidato desvalorizando la identidad política de cada partido; eso deja en evidencia que desconoce de política y de armados de frentes electorales.

En definitiva, en los últimos veinte meses, la libertad avanza ha perdido su esencia y se transformó de un movimiento anti casta, en el partido de máxima concentración de casta.

C.P. Wilfrido Enrique Meza