La broma de Brad Pitt sobre el Megxit que hizo reír al príncipe William y Kate Middleton

Brad Pitt volvió a triunfar en los BAFTA. En este caso, recibió el domingo, en Londres, el premio al mejor actor de reparto por su actuación en Once Upon A Time In… Hollywood. Aunque esta vez, por razones personales, no pudo estar presente en la ceremonia, eso no evitó que una vez más se convirtiera en el protagonista de la noche producto de sus chistes: uno de ellos tuvo como destinatario al príncipe Harry. Y fue pronunciado nada menos que ante los duques de Cambridge, William y Kate Middleton, sentados en la primera fila del Royal Albert Hall.

Margot Robbie, su compañera de elenco y encargada de recoger el premio en su nombre, salió al escenario para leer un mensaje que le había entregado el actor. “Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer este mensaje por él”. “Ey, Reino Unido, he escuchado que se acaban de quedar solteros. ¡Bienvenidos al club!”, dijo en referencia al Brexit y a su propio divorcio con Angelina Jolie.

Después de leer una serie de agradecimientos, Robbie se despidió con el comentario sobre la decisión del matrimonio compuesto por Harry y Markle. “Dice que va a llamar a este trofeo Harry porque está muy emocionado por llevárselo de vuelta a los EEUU con él», dijo la actriz desencadenando las carcajadas de todo el público, a la que se sumaron los duques de Cambridge.

Pitt, de 56 años, está haciendo de los galardones que recibe esta temporada todo un espectáculo. Confesiones íntimas y bromas presiden sus discursos de aceptación. Tanto en los Globos de Oro como en los SAG hizo gala de su gran sentido del humor y del ridículo.

Tras hacerse con un BAFTA, un Globo de Oro y un SAG por este papel, Pitt es gran favorito para el Óscar en la categoría como actor de reparto. El próximo domingo, desde el Dolby Theathe de Los Ángeles, se conocerá si el actor finalmente se llevará la cotizada estatuilla. Pitt ya tiene un Óscar como productor por 12 años de esclavitud, pero no ha ganado ninguno como actor. Estuvo nominado en otras tres ocasiones: por Doce monos, El curioso caso de Benjamin Button y Moneyball. Todo indica que la cuarta será la vencida para él.

Para subir al escenario, y probablemente volver a bromear sobre su vida personal, deberá alzarse como ganador en la terna que incluye a Al Pacino y Joe Pesci por sus actuaciones en The Irishman, Tom Hanks por su papel en Un amigo extraordinario y Anthony Hopkins por The Two Popes.