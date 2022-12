La broma de Manu Urcera a Nicole Neumann en la cama: «Me agarran después de todo un día de laburo»

En la intimidad de la pareja, el corredor le hizo un chiste a la conductora después de haber trabajado todo el día

Hace casi ya dos años que Nicole Neumann viene cultivando una relación amorosa con Juan Manuel Urcera, corredor automovilístico y, cada vez que pueden, se muestran muy enamorados en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, Urcera decidió gastarle una broma a su novia, en un marco de intimidad, y hacerla pública en las redes sociales.

En el video publicado en Instagram Stories, se la ve a Nicole acostada y relajada, vistiendo un pijama de animal print. Pero el relax se terminó cuando Urcera le hace una pregunta: “¿Qué dijiste? ¿Cómo?”, se escuchó que dijo y continuó: “Harto sin h, aterricé con z”. A lo que la jurado de Los 8 escalones de los dos millones (El Trece) respondió: “Con c todo junto”. Pero el corredor le retrucó: “Ya las corregí esas”. Y Nicole le dijo: “No son mías, son tuyas así que fíjate”.

A medida en que el video se seguía grabando, la ex modelo daba a entender del cansancio acumulado luego de haber tenido una extendida jornada laboral. ”Cuando quieran da clases de compu”, se leía en el texto que agregó Urcera. Y Nicole decidió republicarlo en su cuenta, pese a ser el objeto de la broma. ”Te agarran después de todo un día de laburo matada y encima te quieren gastar”, se defendió la rubia, con humor pese a todo.

La relación de Neumann y Urcera viene atravesando fuertes rumores de casamiento en breve. En noviembre y en una entrevista con LAM (América), ella habló de sus ganas de dar el sí con el piloto de carreras, con quien proyecta en un futuro formar una familia ensamblada, ya que ella es madre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su anterior relación con Fabián Cubero.

Las especulaciones sobre una posible boda comenzaron cuando se filtró una imagen de la pareja dentro de una joyería. Cuando le consultaron si en esa oportunidad estaban eligiendo alianzas de oro, la conductora respondió: “Estábamos viendo regalos de cumple, pero no vimos nada”. Luego, reveló que más tarde Manuel le regaló un reloj y optó por no mostrarlo a las cámaras.

Durante la charla, Neumann aclaró que solo tiene un anillo de compromiso, pero todavía falta que el piloto de carreras le haga una propuesta formal de formalizar la relación. “Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, señaló sobre el vínculo que tiene con su novio.

Respecto a cómo sería la propuesta de casamiento ideal, ella aclaró a corazón abierto: “Tiene que ser sorpresa. Él me tira y le pregunta a mi abuela ‘¿cómo estás para el casamiento?’. Pero no llega. Le pregunta a toda la familia menos a mí. Ya se está haciendo tan largo…”.

Además, la conductora reveló el lugar donde le hubiese gustado que Urcera le pidiera casamiento: “Yo me lo hubiera imaginado en la torre de París. Pero ya fuimos, ya está”. Por último, aclaró que lo importante es “la actitud y el gesto” de su pareja en el momento para realizar el pedido de su mano. Quizás en un próximo viaje a París, Manuel decida cumplirle el sueño a su novia.

