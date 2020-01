La bronca de Fede Bal con Brenda Gandini y Gonzalo Heredia por sus quejas

Compartir

Los últimos días salió a la luz un escándalo entre vecinos de un barrio privado de Mar del Plata que terminó teniendo como protagonistas a Fede Bal y Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, quienes coincidieron en el mismo complejo. Todo comenzó cuando se filtró un audio de la actriz en el cual se queja de los ruidos molestos y las noches de fiestas que realizaba el hijo de Carmen Barbieri en su casa, ubicada al lado de la que alquiló la pareja de actores que se instaló en La Feliz junto a sus hijos Eloy y Alfonsina.

“Vos me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno… Está bien. Nosotros llegamos a las dos de la mañana de laburar y a las nueve estamos despiertos por nuestros hijos. Nos despertamos a la noche porque ellos se despiertan con las fiestas. A las seis y media de la mañana los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta. No sé cuál es la idea o las leyes del barrio, pero me parece que hasta las dos de la mañana, tres… Me la aguanté cuatro veces. Otra vez no me la voy a volver a aguantar, ¿entendés lo que te digo? Necesito hablar con alguien que me dé la seguridad de que también en la seguridad (del barrio) no van a dejar pasar y que no tenga que estar llamando como una loca a las cuatro de la mañana para que hagan silencio”, se escuchó en el audio que Gandini le envió a la persona que le alquiló la casa en el barrio.

“Me parece que (Fede Bal) no entiende las normas de convivencia. Además, esto que vos me contaste, que ya lo echaron de un barrio… No entiendo por qué lo dejan entrar. Que se alquile una casa en Chapadmalal, en donde puede hacer lo que quiera, porque la respuesta es que tiene 30 años y que quiere hacer una fiesta, que está soltero. No lo hagas en un barrio familiar, menos cuando tenés una familia al lado que trabaja, como todas las familias acá del barrio que tienen hijos y que les molestaría que una persona esté poniendo música y gritando hasta las seis de la mañana. Necesito hablar con alguien para resolverlo porque si no vamos a terminar muy mal de verdad”, concluyó la actriz el audio que se filtró.

Desnudos -la obra de Heredia y Gandini con Luciano Castro, Mey Scápola, Luciano Cáceres y Sabrina Rojas- se realiza en el mismo complejo teatral que está Mentiras Inteligentes -espectáculo de Fede Bal con Mica Vázquez, Nora Cárpena y Arnaldo André- y es por eso que Heredia aprovechó la cercanía para ir a buscar a su vecino y manifestarle su enojo por lo sucedido. «Me cuentan que lo encaró a Fede Bal de mala manera por esos ruidos molestos. Eso fue en un lugar de trabajo y Federico se sintió muy incómodo por esa situación”, indicaron en Intrusos.

Luego, la propia Brenda Gandini aseguró que la situación ya se había aclarado y que el actor se había acercado hasta su casa para solucionar el inconveniente. Sin embargo, más tarde se filtró un nuevo audio pero esta vez fue Bal el que manifestó su furia por la repercusión que tuvo el caso. «Ya está Ivana, ya está. Hablé con esta gente, les toqué el timbre, como deben hacerse las cosas. No en un grupito de WhatsApp ni en el country ni en el teatro. Hablé con ellos, ya está, aclaré todo. No hay fiestas. No sé quién mierda tira ese rumor. Pero son ellos que quieren ponerme en esa posición de quilombero cuando estoy en el mejor verano de mi vida, en el más tranquilo. Quilombero fui diez años antes, de verdad. Durante diez años sí fui. Estoy en este country, sabía perfectamente que cuando tenía que venir acá no iba a hacer todo lo que dicen que voy a hacer. No hago nada. Estoy tranquilo, en paz. Hice una fiesta en Año Nuevo, avisando a todo el puto barrio”, concluyó el actor en un audio que le envió a la persona que le alquiló la casa.