La bronca de Juana Viale al ver la caravana que despidió al ladrón que mató el jubilado de Quilmes

La conductora compartió su indignación luego de ver las imágenes de la cola de autos que acompañó el coche fúnebre que llevó los restos de Franco Martín “Piolo” Moreyra

“¿Cómo está Mirtha?”, fue la pregunta que disparó la reacción de Juana Viale este domingo al describir el momento que atraviesa toda su familia, en especial, su abuela Mirtha Legrand que desde el 20 de marzo pasado está cumpliendo estrictamente con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Está bien… está triste… Hace una semana falleció el marido de mamá (Marcos Gastaldi) y es durísimo porque se sumó a lo de Sofía Neiman en febrero. También falleció Juan, un amigo rosarino de ella que es el marido de Andrea Garrone, entonces, viene todo muy duro”, respondió Juana con tono de tristeza.

Sin embargo, no pudo no evitar su fastidió cuando el periodista reconoció que por la pandemia “es terrible no poder despedirse”. En ese momento, Viale reflexionó sobre las imágenes que se vieron en los últimos días cuando una caravana de autos comandada por la barra brava de Quilmes despidió a Franco Martín “Piolo” Moreyra, el joven que participó del robo al jubilado Jorge Ríos que luego terminó matando al delincuente.

“Me da un poco de bronca cuando fueron a enterrar al ladrón que le quiso robar al jubilado. Había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Me dan ganas de putear, pero no lo hago”. Y justificó sus dichos al reconocer que “hay mucha gente haciendo tanto esfuerzo y que no puede despedirse de sus seres queridos”. “De repente ves una cola de cuatro cuadras y da bronca, pero es la Argentina y la realidad no siempre es equitativa para todos”, sostuvo para luego cambiar de tema.

Recordemos que este hecho de inseguridad, ocurrió el 17 de este mes, cerca de las 5, cuando cinco ladrones ingresaron por tercera vez en la misma noche a robar a la vivienda de Ríos, ubicada Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste.

El jubilado fue sorprendido mientras dormía, golpeado e intimidado por los asaltantes con un destornillador, por lo que extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir.

Jorge Adolfo Ríos fue imputado por el fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego” y se encuentra con arresto domiciliario. El hombre aseguró que durante el episodio pensó “mil cosas”, incluso que lo podían a llegar a tomar de rehén. “Yo no soy un delincuente”, lamentó con tristeza.

El caso divide aguas en la sociedad, y el mundo del espectáculo no es ajeno a la controversia. “Qué difícil vivir en un mundo en donde un jubilado se defiende, pelea por su vida, y va preso. Qué triste que encierren y culpen a las víctimas y dejen libres a los que hacen las cosas mal”, lamentó Eugenia la China Suárez. Sobre ese posteo de la actriz en su cuenta de Twitter, Nancy Pazos dejó un comentario: “Va preso porque lo hirió, lo persiguió y lo remató en el piso. El jubilado es una víctima, pero se convirtió en un asesino por hartazgo, dolor o lo que sea. No se puede habilitar la ley del Talión”, escribió la periodista.