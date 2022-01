La bronca de Karina La Princesita al no poder ingresar a Uruguay: «Qué odio que siento»

Compartir

Karina La Princesita Tejeda estaba muy entusiasmada con el show que tenía previsto brindar este viernes en Salto, Uruguay. La cita era en el local La Bámbola y la cantante la había anunciado horas antes desde sus redes sociales, en las que alentó a sus fanáticos del vecino país para que fueran a reencontrarse con ella después de dos años marcados por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, un percance hizo que el equipo con el que viajaba la artista no pudiera cruzar la frontera por falta de de PCR. Y, finalmente, no le quedó más remedio que suspender el recital.

“Que odio que siento”, fue lo primero que publicó Karina en una de sus historias de Instagram. Y luego se encargó de explicar, en detalle, lo que había ocurrido. “Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya, la cual respetamos (PCR de todos los empleados de la empresa de transporte que llevaba todos nuestros equipos, instrumentos y banda completa)”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Hicimos lo posible y tratamos de conseguir por todos lados, pero nadie nos pudo ayudar. Lo sentimos mucho. De más está decir que la gente de La Bambola y quienes nos llevaban a Salto, hicieron lo posible por ayudar. Lo siento mucho, estaba muy ilusionada”. Cabe recordar que, como protocolo para evitar el contagio del COVID-19, el gobierno uruguayo dispuso varias medidas para quienes intenten ingresar al país. Y ellas incluyen un hisopado nasofaríngeo con resultado negativo que debe realizarse 72 horas antes del inicio del viaje.

Si bien la cantante dejó en claro que respetaba las normas impuestas para todo aquel que quiera ingresar a Uruguay, no pudo ocultar su tristeza por tener que cancelar una presentación, con todo lo que eso significa en cuanto a los costos y con los problemas que genera a nivel organización, teniendo en cuenta que la gira ya estaba programada. Sin embargo, Karina no ha sido la única perjudicada por la nueva ola de contagios de coronavirus que se desató a principios de diciembre.

Sin ir más lejos, la temporada teatral de Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Buenos Aires se ha visto afectada desde el comienzo por casos positivos que, aunque leves, han obligado a postergar estrenos y suspender funciones. Entre otros espectáculos, se han visto afectados Divino Divorcio, Nunca es Tarde, Una noche en el hotel, Sex, viví tu experiencia, Cenemos en la Cama, Pulenta Blue, 39 escalones y Andate…amor mío en las sierras cordobesas. En La Feliz, también sufrieron cancelaciones Fátima es Camaleónica y Los 80′ están de vuelta. En tanto, en la Capital Federal debió reprogramarse Me duele una mujer.

Tras despedirse de La Academia de ShowMatch, Karina había decidido abocarse de lleno a su carrera musical. Y comenzó una serie de presentaciones que la llevaron a recorrer Córdoba, Corrientes, Chaco y Entre Ríos, entre otros puntos de país. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce si podrá re pautar el show que debió cancelar del otro lado del Río de La Plata y que tan entusiasmada la tenía.

