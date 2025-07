La burla a Cazzu y Nicki Nicole en un bar mexicano que se volvió viral en redes sociales

Entre polémicas, discusiones, y sobre todo infidelidades, Cazzu y Nicki Nicole dejaron atrás sus respectivas relaciones con Christian Nodal y Peso Pluma. En ambos casos, las argentinas pusieron punto final a dichos vínculos luego de que los mexicanos las engañaran. En ambos casos, las rupturas generaron un escándalo mediático, el cual resonó en toda Latinoamérica. Así las cosas, en las últimas horas, se dio a conocer una llamativa iniciativa de un bar mexicano, la cual se trataba de una clara burla a las artistas.

Todo se dio a conocer cuando una joven influencer que vive en México compartió un video en sus redes donde muestra el interior del baño de un bar. Este espacio fue acondicionado especialmente con fotos e imágenes que rinden homenaje a Nicki Nicole y Cazzu.

El área del baño fue titulado “Dolidas”, en una referencia directa a las situaciones de desilusión amorosa que atravesaron ambas cantantes. En las imágenes grabadas, se observan las paredes cubiertas con fotografías de mujeres que atravesaron relaciones tormentosas o fueron víctimas de infidelidad, acompañadas de sus exparejas. Además, el collage incluyó una postal de Bad Bunny junto a Kendal Jenner, sumando otro caso representativo de rupturas muy comentadas en el ambiente artístico reciente.

“Estoy en un baño de mexico, en un bar que vine y quiero que observen bien esto, por favor. El baño dice “dolidas”, y miren chicos, me muero, está Cazzu con Nodal y acá está Nicki con Peso Pluma”, comenzó diciendo la joven en su video.

Sin poder salir del asombro que le generaba la situación, la influencer continuó: “Ah no, me muero muerta, me muero con esto que está pasando acá, no es posible . El baño es ‘Dolidas’, cómo está Cazzu con Nodal”. Luego de pedirle explicaciones a un trabajador del bar, la joven cerró diciendo: “O sea están todas las que las gorrearon, digamos, o sea las de los cuernas están acá. Me muero con esto, a Argentina no le gusta esto la verdad”.

La ruptura de la rosarina se dio en los primeros días de febrero de 2024. La noticia sorprendió al mundo de la música latina cuando Nicki Nicole publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje en el que admitía la separación de su novio Peso Pluma. Todo el escándalo comenzó ese mismo día cuando un rato antes de su mensaje se viralizaron unas imágenes del cantante mexicano con una mujer desconocida en un casino de la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.

Los meses pasaron y las heridas comenzaron a curar, y en las últimas horas, la cantante argentina estuvo de invitada en el programa La Heladera, en el que se refirió a ese momento. “Lo loco es que yo no soy una persona mediática, entonces no disfruto de los medios de comunicación”, al destacar que prefiere que su música hable por ella y no estar tan expuesta.

“Siento que quizás una persona que es más una celebrity, o que es parte de lo que es el mundo mediático, dice ‘qué bueno, puedo aprovechar esto para salir en la tele’. A mí me da mucha timidez. Yo en mi música me explayo, pero los medios de comunicación y sobre todo los medios amarillistas, son cosas que no me gustan. No disfruto de ver mi nombre en un título al prender la tele. Es algo que no podés controlar y lo mejor que podés hacer es no darle tu atención”, reveló sobre las diferencias que ve con otro tipo de figuras del ambiente.

El caso de Cazzu fue mucho más polémico. Cazzu y Christian Nodal iniciaron su relación en 2022, una etapa que coincidió con el auge internacional de ambos artistas. El vínculo entre la cantante y el intérprete mexicano cobró protagonismo mediático desde el inicio y se consolidó con el anuncio de la llegada de su primera hija en abril de 2023.

La noticia se hizo pública a través de redes sociales, donde ambos compartieron mensajes sobre la etapa que atravesaban como pareja y futuros padres. Para septiembre de ese mismo año, Cazzu y Nodal dieron la bienvenida a Inti.

El anuncio de su separación, hecho en mayo de 2024, tomó por sorpresa a la audiencia y a los seguidores de la pareja, que habían presenciado múltiples expresiones de afecto y apoyo mutuo en redes sociales y presentaciones públicas. Tanto Cazzu como Nodal difundieron mensajes donde aseguraban que la decisión se había tomado en buenos términos, priorizando el bienestar de su hija.

No obstante, la ruptura adquirió nuevas connotaciones cuando, pocas semanas después, Christian Nodal confirmó que mantenía una relación sentimental con la también cantante Ángela Aguilar.