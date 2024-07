La búsqueda de Loan: acusaron a la tía del niño por participar de la sustracción y ocultamiento

Laudelina Peña será indagada en el juzgado federal de Goya; las pruebas en su contra

La Justicia acusó a Laudelina Peña, la tía del niño desaparecido hace 22 días, de haber participado de la sustracción y ocultamiento de su sobrino Loan y hoy será indagada.

No se descarta que quede presa después de su declaración.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La audiencia se realizará en el Juzgado Federal de Goya y participará la jueza Cristina Pozzer Penzo, el fiscal federal Mariano de Guzmán y representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

La semana pasada, después de haber denunciado que fue obligada bajo amenazas de poner un botín de su sobrino en medio del monte para sostener la hipótesis de que el niño se había perdido, de Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, funcionarios a cargo de la Protex, le habían solicitado a la jueza Pozzer Penzo que ordene la indagatoria de la tía de Loan, pero la magistrada rechazó el pedido de los representantes del Ministerio Público al sostener que faltaban pruebas.

En los últimos días, los fiscales trabajaron en el análisis de la información obtenida a partir del peritaje del teléfono celular de Laudelina y, con las pruebas reunidas, acusaron a la mujer de haber participado de la sustracción y del ocultamiento de su sobrino.

Loan, de cinco años, fue visto por última vez el 13 de junio pasado después de haber almorzado en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña. La causa, que por el momento se investiga como un caso de trata, tiene seis detenidos: el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, su esposa, María Victoria Caillava; Bernardino Benítez, tío del niño desaparecido; Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y su pareja, Mónica del Carmen Millapi, y el comisario Walter Maciel.

Pérez y Caillava están acusados de captación de persona con fines de explotación con el agravante de que la víctima es menor de edad. En tanto, Benítez, Ramírez y Millapi fueron considerados “partícipes necesarios” del mismo delito. Maciel fue imputado de encubrimiento.

La hipótesis de los fiscales de Corrientes Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, que estuvieron la investigación a su cargo hasta que la causa pasó al fuero federal, es que Loan fue capturado entre las 14.30 y las 15 del 13 de junio y fue subido a la camioneta Ford Ranger blanca del capitán de navío Carlos Guido Pérez, esposo de Caillava, y después lo pasaron Ford Ka rojo.

Hoy, los investigadores buscaban pistas del niño en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús, en Nueve de Julio. Los detectives judiciales se centran en una parcela en particular que fue marcada por un georadar y por perros especializados en búsqueda de personas.

“Se trata de una pista nueva. El resultado del georadar no es concluyente, pero el olfato de los perros nos señalaron el mismo lugar, una parcela de un allegado a la familia. No queda otra que romper y buscar”, sostuvieron las fuentes consultadas.