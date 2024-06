La búsqueda de Loan en Corrientes: dictaron la prisión preventiva de los tres adultos que lo vieron

Mientras continúa la búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció el jueves pasado en el paraje Algarrobal, una zona rural de Corrientes, el juez de Garantías Carlos Antonio Balestra, dictó la prisión preventiva a los tres adultos detenidos por abandono de persona, tras un requerimiento del fiscal Juan Carlos Castillo, indicaron fuentes del caso.

“Por ahora no hay elementos para una hipótesis criminal”, detallaron. Más temprano, el ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte, en una rueda de prensa improvisada en el campo donde realizan nuevos rastrillajes a raíz las pistas halladas este domingo, indicó: “El fiscal imputó a las personas por el delito de abandono, por ser garantes del cuidado del menor. Se determinó esta calificación por el testimonio del papá que fue indagado en las últimas horas y dijo que no los autorizó a llevárselo”, detalló.

Asimismo, los tres menores que estaban junto a Loan declararon en cámara Gesell que el niño dijo antes de desaparecer en el monte: “Me voy con mi papá”. “Ahí se ve que agarró mal, es un terreno muy tupido, de vegetación asombrillada y hay bañados. El barro le succionó el botín, es el que encontraron”, indicaron las fuentes.

Las autoridades creen que Loan se habría alejado en soledad y destacaron que no sabe regresar a la casa de su abuela “ya que era la primera vez que iba”.

Este lunes, tras el hallazgo de elementos importantes en la causa como, por ejemplo, una zapatilla, materia fecal, 10 huellas de pies y vómitos, el ministro destacó: “Estamos organizando un rastrillaje en la Estancia La Laguna donde 600 efectivos va a peritar la zona. Va a ser un trabajo intenso durante todo el día donde esperamos encontrar al menor”.

Duarte también subrayó que, luego del testimonio de los menores, se logró encontrar una zapatilla de Loan: “Cuando fuimos hasta el lugar indicado por los chicos, a 2 o 3 kilómetros de donde vive la abuela, logramos hallar la zapatilla del menor y los padres la reconocieron”.

Alberto Molina, Jefe de la Policía de Corrientes, dio a conocer detalles de los detenidos: “La mujer es ama de casa y su pareja empleado de una empresa, que ahora estaba de licencia. El otro es un changarín y alguno tendría antecedentes por el delito de abigeato”.

En el cuarto día de búsqueda, se sumaron efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal. Así como también, drones, un helicóptero, dos aviones, parapentes y agentes de diversas provincias.

Por último, acerca de la jornada intensa de rastrillajes, el ministro expresó: “Lo buscamos vivo, eso esperamos. Por las características que nos informaron vamos por ese camino, lo rogamos. Queremos que siga caminando para encontrarlo”.

Las nuevas pistas

El ministro Duarte confirmó que fueron 10 las huellas encontradas en una zona de cañadas. Estaban a unos 2.5 kilómetros, hacia el noreste, del naranjal donde habría sido visto Loan la última vez y a poco más de 4 kilómetros de la casa donde llegó el jueves junto a su padre para visitar a unos familiares en Paraje Algarrobal; una zona rural muy próxima a la localidad de 9 de Julio, distante a unos 170 kilómetros al sudeste de la capital correntina.

En tanto, el drone utilizado el domingo por la noche, que además posee una tecnología de visión nocturna y detección del calor corporal, no logró detectar ningún cuerpo visible.

Al parecer, los perros rastreadores que se están utilizando desde el momento en el que se dio la alerta general, habían marcado ayer aquella dirección: un terreno de monte muy espeso y de muchas cañadas.

Los bomberos voluntarios de Corrientes también participan de la búsqueda. Hoy se sumó un helicópteros y dos aviones

Además, se produjo el hallazgo de vómito y materia fecal en una zona conocida como Estancia Las Lagunas, que queda cruzando la Ruta Nacional N°123. Ambos serían relativamente recientes, de un tiempo no mayor a dos días.

“Estamos trabajando en una nueva cuadricula. Son unas 10 mil hectáreas mas que se van a completar hoy. El dispositivo es por aire y tierra. Hoy sumamos un helicóptero y dos aviones”, precisó el funcionario.