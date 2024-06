La búsqueda de Loan: por qué la declaración que cambió el rumbo de la causa se realizó en la Justicia de Corrientes y no ante el fiscal federal

En las últimas horas, Laudelina Peña, la tía de Loan, dio una declaración clave que cambió el rumbo de la causa que investiga el paradero del menor desaparecido hace más de 15 días en la provincia de Corrientes: confesó que el niño está muerto y que habría sido atropellado por el capitán de navío (RE) Carlos Pérez y su pareja, Victoria Caillava. Sin embargo, su denuncia la realizó en la Justicia de Corrientes y no ante el fiscal federal, que lleva adelante el caso.

La explicación a esta particularidad tiene que ver con el contexto en el que la mujer accedió a hablar. Según su entorno, fue necesario recrear en un ambiente de extrema confianza para que, acompañada de su abogado José Codazzi, expresara lo que tenía para decir.

La mujer llegó en un auto gris a Corrientes para presentarse ante la fiscalía en turno de la provincia y contar su versión de lo ocurrido el día 13 de junio, cuando el menor fue visto por última vez durante un almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

Según explicaron indicaron fuentes del caso, la dependencia fiscal a la que asistió tiene la obligación de recibir la denuncia y no se puede negar a hacerlo más allá de que el caso tenga una causa abierta en la justicia federal. Por este motivo, Laudelina fue atendida por Gustavo Robineau, titular de la UFI 6, quien estaba de turno, período en el que también tiene a su cargo de la Unidad Fiscal de Recepción y análisis de casos.

De esta forma, durante la madrugada, se inició el trámite en el que la tía de Loan comenzó a dar su declaración. Lo hizo a las tres de la mañana, se demoró media hora y finalizó cerca de las 5 am. Durante ese tiempo, la mujer relató lo que vio y detalló en qué momentos tomó participación del episodio. Al terminar, se retiró junto a su representante legal. No quedó detenida más allá de haber admitido que encubrió el incidente y que ayudó a plantar una pista falsa para desviar los rastrillajes.

Los dichos de Laudelina ahora fueron remitidos a la justicia federal que estaba llevando el caso, la cual deberá ratificar lo que dijo, interrogando nuevamente a la tía del menor -como testigo o ya como imputada- y además corroborar su versión con pruebas físicas. Luego tendrá que decidir en qué fuero sigue la causa: si, como dice la versión que hoy circula, se trató de un accidente, la causa debería volver al fuero provincial porque se trataría de un delito ordinario.

En caso de confirmarse la versión del atropello, un levantamiento de rastros al vehículo en cuestión podría dar una prueba del impacto que le quitó la vida a Loan: debería haber un rastro de sangre o cualquier tejido, o una marca detectable con tests de reactivos.

En la lista de más de 50 pruebas que envió el Ministerio Público Fiscal de Corrientes a la Justicia federal, no consta un análisis forense de los autos de Carlos Pérez y su mujer, solo un rastreo de perros que indicó que Loan estuvo ahí. En este sentido, fuentes de la Justicia federal aseguraron a Infobae que existió un levantamiento de rastros entre las pruebas, pero no especificaron si se hicieron en los autos de la pareja imputada.

Este mediodía el mandatario provincial, Gustavo Valdés, adelantó en su cuenta de X que se había dado un paso importante en la resolución del caso Loan y, en una segunda publicación, se refirió a la declaración brindada por la tía de Loan en las últimas horas. “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”, posteó el gobernador sin dar más precisiones al respecto.