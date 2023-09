La Cadena de Supermercados Cáceres dejó de recibir pagos en las compras con Tarjeta Naranja

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el empresario Ricardo Cáceres confirmó que desde ayer no se aceptan más compras con Tarjeta Naranja en la cadena de supermercados de su propiedad ya que debido a la situación económica y el pago a casi dos meses no les resulta “rentable”. “El problema es únicamente con Naranja”, dijo y dejó en claro que con las demás tarjetas de crédito “estamos espectacular”.

“Lo que sucede es que Tarjeta Naranja paga a los 58 días, y por cómo están las cosas hoy en día se complica un poco. Otros negocios en el país también están tomando esta decisión porque la industria alimenticia hay que pagar de contado, a 72 horas o 7 días como máximo”, comenzó detallando.

Seguidamente indicó que antes de tomar la decisión se habló con la Tarjeta, pero lamentablemente no hubo respuesta positiva, y ejemplificó: “si el plazo fijo esta 111% y ellos te pagan a los dos meses el 10% mensual están haciendo un negocio financiero, y nosotros tenemos que pagar a veces anticipado o de contado, etc. Hacen un negocio con plata ajena”.

Consultado si es solo con Naranja o sucede lo mismo con otras tarjetas de crédito respondió que solo es con esa firma ya que con las otras “estamos espectacular porque pagan a 28, 21, 18 días; el único problema es con Tarjeta Naranja que siempre digo le perjudica a todos los que la tienen; habría que hacer algo mejor y ponerse a la altura de las demás tarjetas”.

Finalmente, al hablar del flujo de clientes con dicha tarjeta señaló: “desde hace un tiempo viene bajando su uso; hay personas que ven lo que se le cobra, que son un depredador de los sueldos y fue bajando el porcentaje”.

