La caída en vivo de Nancy Pazos y la sorpresa de Georgina Barbarossa: «¡Se te vio todo…!»

En los programas en vivo muchas veces se viven situaciones imprevistas: desperfectos técnicos, invitados que deciden retirarse intempestivamente y hasta caídas que se transforman en bloopers para el recuerdo. Esto último fue lo que le sucedió a Nancy Pazos, cuando recién estaba comenzando la emisión de este jueves de A la Barbarossa, el programa de Telefe del cual forma parte.

Todo empezó cuando la conductora y los panelistas bailaban al ritmo de “Todo el mundo está feliz”, uno de los hits más reconocidos de Xuxa. En un momento, la situación se descontroló y, a modo de broma, todos comenzaron a arrojarse almohadones, entonces la periodista perdió la estabilidad y cayó al piso. Afortunadamente, pudo reincorporarse rápidamente, justo cuando sus colegas iban directo a socorrerla. “Se picó…Chicos, me hago pis. Nos fuimos al carajo”, lanzó entre risas Georgina. Y Paulo Kablan agregó, divertido: “Yo lo dije, esto termina mal”.

Luego de comprobar que su compañera se encontraba bien, se dispusieron a rescatar los jabones y demás elementos de decoración que se habían caído. “Por suerte no se rompió el espejo”, acotó Pazos. Y agregó: “¿No salió al aire la caída, no?”. “Sí, se te vio toda la pochola al aire”, le respondió Barbarossa, haciendo alusión al vestido que llevaba puesto Nancy. “Porque abajo no hay nada”, cerró entre risas Pazos, en alusión a su ropa interior. Sin embargo, en pantalla no se vio nada por el ángulo en el que estaba enfocada la cámara al momento del blooper. “Ahora cuando arranquemos el aire, todos serios por favor”, finalizó irónico Lío Pecoraro.

Algo parecido le sucedió semanas atrás a Florencia Peña en su programa, La Pu*@ Ama (América), mientras hacía un monólogo previo a lo que llamó un “desfile de la maternidad”. “Quiero decir algo, me voy a poner seria”, anunció la conductora del late night show. “La maternidad será deseada o no será”, agregó quien se convirtió en una referente sobre el feminismo y quien ha marchado a favor del aborto legal. “Yo deseé ser madre y me la banco”, continuó la mamá de Tomás y Juan, de su relación anterior con el músico Mariano Otero, y Felipe, de su pareja actual con el abogado Ramiro Ponce de León. De inmediato, hizo un chiste en referencia a sus hijos. “Aunque los tres nenes me hayan salido pelotudos”. Y todos los presentes en el estudio, incluso ella, estallaron de risa. Luego le dio comienzo al desfile de la maternidad.

En esa ocasión, la actriz empezó a bailar y a hacer distintos pasos. “Acá adentro tuve tres pibes”, aseguró mientras se tocaba la panza. Previamente se había acomodado el atuendo para que no se le escapara nada cuando se movía al ritmo de la música. “Y acá adentro…”, atinó a decir al mismo tiempo que se señaló la cola. De inmediato, y entre risas, negó ante la cámara aclarando que no continuaría la frase y caminó para atrás para no darle la espalda a su público. Sin darse cuenta que un paso en falso, o más bien parte de la escenografía, le jugaría una mala pasada y se trastabillaría en vivo.

Entre risas, y siempre fiel a su característico estilo del humor, lo primero que dijo Peña, todavía sentada en el piso del estudio fue en alusión a su ropa interior, agradeciendo que no se le haya visto nada en cámara. “Menos mal que hoy me puse bombacha”, dijo dos veces y agregó una tercera: “De pedo me puse bombacha”.

