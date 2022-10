Compartir

Linkedin Print

Con un almuerzo de camaradería, la Caja de Previsión Social celebró su 64° aniversario, en el salón de usos múltiples de la entidad, ubicado en el barrio Emilio Tomás de la ciudad Capital. El agasajo contó con la presencia de autoridades provinciales.

Rolando Ramírez, administrador de la CPS señaló que “estamos compartiendo con los compañeros previsionales, el tiempo no nos está ayudando pero se van acercando, para nosotros es muy importante este evento, porque es nuestro día, hay también autoridades que nos acompañan”.

El funcionario dijo que la oportunidad fue propicia para celebrar el aniversario, recordando a los compañeros de trabajo ya fallecidos y valorar su aporte a la Caja, además de retomar la posibilidad de reunirse, luego de dos años de un impasse impuesto por la pandemia por coronavirus.

Agradeció al gobernador Gildo Insfrán y al ministro de Economía Jorge Ibañez por la posibilidad de realizar la fiesta.

También el secretario general de la nueva comisión del gremio previsional, Alberto José Rojas, quien manifestó el orgullo de pertenecer al organismo y también recordó a sus compañeros fallecidos durante la pandemia.

“Cada año que pasa nos juntamos con los jubilados, a partir de este año en adelante vemos con buenos ojos que se vuelvan a reactivar todo tipo de actividades deportivas, culturales” significó.

Finalmente, el exadministrador de la Caja Gustavo López Peña (titular de ANSES) valoró el equipo de trabajo que tiene el organismo provincial, que estuvo “firme trabajando” durante la pandemia. “Fuimos al interior, me acuerdo que cuando no se podían utilizar las herramientas del Banco, fuimos casa por casa para poder entregar las tarjetas de débito y que así el jubilado pueda cobrar”, y en el mismo sentido dijo que los trabajadores previsionales también se sumaron a la comprometida tarea de los militantes por la salud y la vida.

El funcionario valoró las herramientas digitales que incorporó el organismo a través del gobierno de la provincia como Mi Portal y la impresión de recibos en domicilios o en el cajero del banco. “Es un placer hacer que nuestros jubilados estén cada vez más protegidos, contenidos, en ese trabajo los compañeros previsionales siguen trabajando” subrayó.

La Caja de Previsión Social se conformó, por la Ley N°24, el 9 de octubre de 1958. Tiene competencia en los empleados de la administración pública a través de la Ley 571-86; jubilación de los magistrados, de los agentes del servicio policial, empleados legislativos y Comisiones de Fomento de la provincia.

Compartir

Linkedin Print