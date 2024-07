La Cámara de Comercio de Clorinda advierte por grave situación del sector

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Clorinda Pedro Ortiz advirtió que el sector atraviesa una situación preocupante. Además, dijo que no ve políticas nacionales que apunten a una mejora de la economía. “Si bien hoy estamos en un término medio es evidente que las ventas se redujeron”, aseveró.

Primero, al referirse a la situación por la constante suba del dólar, comentó: “tenemos que ir evaluando algunas cuestiones que hacen al movimiento comercial de nuestra ciudad, porque estamos en un término medio puesto que la gente ha venido un poquito más por el cambio. Lo que maneja todo es obviamente la simetría existente”.

“En la medida que por ahí cambia el dólar se vende menos, lo que sí se mantiene es el piso más o menos razonable lo cual cambió hace pocos días porque estábamos prácticamente parados, pasa que el cliente de la clase más alta viene indefectiblemente de Paraguay los fines de semana a llevar mercadería de buena calidad y que les gusta”, continuó diciendo, mientras que la venta de todos los días, que son los pequeños almaceneros tiene menos ventas, todo depende del cambio que “a veces puede ser bueno y otras no”.

“Hay una muy alta preocupación por parte del comercio de Clorinda y seguramente también de la gente del Paraguay porque, aunque no lo crean a través del comercio viven muchísimas personas, no solo comerciantes sino carretilleros, paseros, etc. Todo es un gran movimiento cuando las cosas van bien de lo contrario es un párate casi total y ahí afecta seriamente al comercio naturalmente”, dejó en claro Ortiz.

Acotó además que, incluso, “muchos se van a comprar para Puerto Elsa donde nuestra mercadería es más barata. Eso hoy pasa porque los grandes importadores de Paraguay compran cantidades acá y tienen un descuento importante, a esto hay que sumarle que el IVA no se cobra”.

Finalmente, consultado si cree que esta situación económica va a cambiar a corto plazo, respondió que no y que “cada vez estamos peor. Ahora dicen que está bajando la inflación, pero no sé qué negocios toman porque la realidad es que todos los días aumentan las cosas”.