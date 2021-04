La Cámara de Comercio de Formosa pidió extender horario de cierre hasta las 21 horas

Compartir

Desde la Cámara de Comercio de Formosa presentaron una nota al Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 “Dr. Enrique Servián” para solicitarle que el horario de cierre de comercios se extienda a las 21 horas, teniendo en cuenta las “costumbres” de los clientes formoseños que salen más tarde a hacer las comprar, debido sobre todo al calor, según explicó el secretario Fredy Vera.

“Le pedimos un cambio de horario de trabajo del comercio en general en lo que nos corresponde a nosotros, llevarlo por lo menos hasta las 21 horas, el horario que salió en el DNU presidencial está más referido a comercios de Buenos Aires y otro tipo de zonas, nosotros tenemos nuestros usos y costumbres que son totalmente diferentes, la gente se mueve en forma diferente en Formosa, si bien podríamos abrir un poquito más temprano en el horario de la siesta no anda nadie en Formosa por eso pedimos por lo menos hasta las 21 horas”, reiteró.

Asimismo aseguró que “el sector ya está bastante castigado y otra vez nos encontramos con imposiciones que siguen afectando la rentabilidad de los comercios que ya es algo utópico y con estas cosas peor, son cosas básicas que estamos pidiendo, es la extensión horaria hasta las 21 horas, es lo único que estamos pidiendo”.

Señaló que tras las nuevas restricciones, “estamos acomodándonos nuevamente, parece poca cosa pero para el comercio es re contra importante porque es increíble pero en ese horario se mueve la gente, trata de evitar el calor, muchas veces hasta ese horario circula, a la tardecita arranca y eso lo saben nuestras autoridades, no es la primera vez que hablamos de esto pero la falta de diálogo llevan a seguir cometiendo errores tras errores y es lo que no pretendemos, no queremos llamar la atención sino que nos dejen trabajar hasta las 21 horas”.

Reconoció además que hay cierta resignación en el sector comercial, que tras las últimas medidas no ha salido a manifestarse, “una cosa que escuchamos constantemente es el hartazgo de todo este tipo de cosas que siempre estamos tratando de corregir, son cosas que se solucionarían si conseguimos medidas en conjunto, te produce ese cansancio, desgaste, nosotros como cámara no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir tratando de mejorar las cosas para nuestros socios y el sector privado en general, sí o sí estaremos reclamando lo que consideremos que tenemos que reclamar y pediremos que se corrija lo que hay que corregir, no podemos hacer mucho más, estamos presentes siempre, tratamos de hacer bien las cosas”.

Para finalizar, Vera le pidió a la gente que solo salga si necesita comprar algo. “Les digo a todas las personas que no tengan que hacer nada en el centro y no tengan nada para comprar que se queden en sus casas, eso está bien, pero aquellos que tengan la posibilidad o necesidad de salir, que se les permita salir en horarios acordes, no que cierren a las 19 horas, a esa hora todos los negocios están cerrados y todos quedan sin poder satisfacer sus necesidades”, culminó.

