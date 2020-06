La Cámara de Diputados buscará retomar las sesiones virtuales para aprobar temas consensuados

Compartir

El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados buscarán esta semana retomar las sesiones virtuales a partir de una agenda de proyectos consensuados, en un escenario en el que Juntos por el Cambio rechaza de plano una eventual definición en el Parlamento de la situación de cerealera Vicentin.

La modificación a la ley de Economía del Conocimiento; el proyecto sobre teletrabajo; el que amplia la tarjeta SUBE a todo el país y una declaración de emergencia para el sector turístico podrían ser parte de la agenda en la vuelta al ‘recinto virtual’ de los diputados, que se daría entre el martes y el miércoles próximo.

En ese sentido, el pasado jueves, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, llegó a un principio de acuerdo con los líderes parlamentarios de las principales bancadas opositoras para renovar el protocolo de sesiones mixtas, con algunos diputados en el recinto y otros a través de conexiones telemáticas.

Massa coincidió con Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Eduardo Bucca (Federal) y José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en la necesidad de renovar el protocolo de sesiones virtuales, vencido el 13 de junio pasado.

Sin embargo, desde la principal bancada opositora se encargaron de aclarar que no están dispuestos a utilizar la nueva herramienta tecnológica de trabajo para abordar temas sin consenso, como la posible expropiación de Vicentin; el impuesto excepcional a las grandes fortunas o la reforma judicial, iniciativas que aún no ingresaron al Parlamento.

Midiendo los tiempos parlamentarios, desde el oficialismo aceptarían que ésta primera prórroga no incluya temas conflictivos en la agenda, pero ya imaginan un escenario futuro en el que se comience a debatir temas resistidos por la oposición.

De hecho, en un sondeo previo realizado entre las demás bancadas opositoras ya obtuvieron respuestas satisfactorias a esa posibilidad, aunque un futuro debate demande más tiempo que lo habitual para permitir que puedan expresarse todos los diputados que quieran y que no quedan dudas de la presencia o del sentido de la votación de cada uno.

La necesidad de mantenerse en el sistema de trabajo virtual sumó esta semana un nuevo elemento, para nada menor: Walter Correa, del Frente de Todos, se convirtió en el primer diputado nacional contagiado de coronavirus.

Así, en la reunión de Labor Parlamentaria del martes, los principales referentes de los seis espacios que integran la Cámara buscarán coordinar la agenda de consenso para llevarla al recinto esa misma tarde o un día después.

El proyecto sobre Economía del Conocimiento, que obtuvo dictamen de consenso hace un mes y que se demoró por algunas divergencias dentro del propio oficialismo, figura al tope del posible temario.

La federalización de la Tarjeta SUBE de Transporte, que también tiene dictamen único, y el proyecto de regulación de la modalidad de teletrabajo, que sería despachado el lunes en la comisión de Trabajo, también estarían entre las iniciativas a aprobar.

En los distintos bloques también hay diputados que buscan consensuar un texto para declarar la emergencia del sector turístico, uno de los más afectados por las consecuencias de la pandemia de coronavirus.