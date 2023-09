La Cámara Federal continuará este miércoles el plenario para decidir la continuidad de la jueza Figueroa

La Cámara Federal de Casación Penal se reunió hoy para debatir y definir la continuidad, o no, de la jueza Ana María Figueroa, una de las integrantes del cuerpo que resuelve casos de corrupción. El plenario continuará esta mañana, según le indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Figueroa, actual presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, cumplió 75 años lo que es la edad límite que establece la ley para aquellos que ejercen como magistrados. Por eso, mientras aguarda la definición del Senado sobre si la habilita o no a seguir un plazo de cinco años más, es que el Cuerpo define su futuro en acuerdo plenario.

La jueza no renunció pero actualmente no ejerce funciones y el presidente de la Nación Alberto Fernández envió el pliego a la Comisión de Acuerdos que lo trató y dio dictamen favorable. Pero el cuerpo del Senado nunca lo trató y está pendiente sobre si continúa o no en su cargo.

Paralelamente, es que se da este otro proceso en el propio cuerpo de Casación. Ya cinco integrantes del organismo le informaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre la edad límite que alcanzó la jueza y que ella ha adoptada no firmar más fallos a la espera de la culminación del trámite en el Senado.

El Senado el pliego está trabado producto de la oposición de Juntos por el Cambio para convalidarlo, al considerar que es una jueza cercana al kirchnerismo. Figueroa tiene junto a sus pares de sala la definición de los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, donde están denunciados Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia. En ese caso, la sala de Casación debe resolver si confirma o no los sobreseimientos que se dictaron en el caso desde el Tribunal Oral que debía hacer el juicio.

Relacionado