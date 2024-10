La Cámara inmobiliaria aseguró que la situación es difícil, pero ven con esperanza el año que viene

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Formosa, Daniel Esperanza dialogó con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación del sector y aseveró que la situación del sector indicó que es difícil, pero hay que esperar al año próximo para ver cómo se comporta el mercado.

Esperanza comenzó diciendo: “la situación como todo en el país está muy difícil para los propietarios y también para los inquilinos principalmente respecto de las disponibilidades que haya para pagar los alquileres”.

“En Formosa se da una situación entre ambas partes donde se renegocia, acomoda, en definitiva siempre es el inquilino el que marca el ritmo, no es como en otras ciudades en donde se cumple a rajatabla los contratos”, acotó.

Asimismo indicó que este año casi todas las inmobiliarias han hecho contratos por un año, hay una disparidad en relación a qué índice aplicar, hay alquileres que quedan con los índices anteriores y yo creo que a partir del mes de enero donde comenzamos a renegociar los precios y ahí se va a tomar un rumbo más tranquilo si la inflación se mantiene en estos números bajos y vemos que sucede con los ingresos salariales.

“Creo que recién en lo que hace al tema de los alquileres el año que viene cuando se renegocie todo se tornara todo más seguro porque ahí vamos a tener una idea más cierta de lo que sucederá por ahora se está cumpliendo lo que se pactó”, explicó.

Cantidad de alquileres

En este sentido dijo que hay muy poca disponibilidad de lugares porque la gente lógicamente necesita alquilar y recurre a ello, pero dadas las circunstancias se van conversando los números que muchas veces quedan desfasados de los índices si se aplican así como están.

Ley de alquileres

En relación a si la nueva ley de alquileres favoreció al sector, manifestó “la misma ha favorecido desde el punto de vista que la gente que prepara unidades para alquilar las puso a disposición, esto no estaba ocurriendo en el último tiempo del gobierno del expresidente Alberto Fernández donde los índices de actualización eran muy bajos y quedaba muy por debajo de la inflación y no se justificaba tener un capital disponible. Lo cierto con esta nueva ley es que no hay normas muy claras que debieran existir”.

Aumento en el precios

de los alquileres

Por último y en relación al precios de los alquileres indicó “en los primeros trimestres se han visto los aumentos, ahora están bajando y los ajustes son más moderados porque la inflación es baja”.