«La campaña es todo el año, no solo en tiempos de elecciones»

El concejal capitalino y candidato a renovar su banca, José Delguy, visitó los estudios de Radio Expres y habló sobre su gestión, el trabajo territorial del equipo de gobierno y los desafíos de cara a las elecciones del próximo 29 de junio.

En una entrevista brindada en Radio Expres, el actual concejal y jefe del bloque del PJ en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa, José Delguy, compartió su visión sobre la campaña electoral, su rol dentro de la gestión municipal y los desafíos que enfrenta la ciudad en un contexto político y económico complejo. A pocos días de las elecciones del 29 de junio, Delguy remarcó que su compromiso con los vecinos trasciende los tiempos electorales.

“Nosotros estamos trabajando mucho, y no solo porque estamos en campaña. Es la base de un equipo que conduce el intendente Jorge Jofré, quien busca una ciudad más moderna y participativa. Hacemos campaña con hechos concretos durante todo el año”, expresó.

El edil hizo especial hincapié en que las acciones de su equipo no se reducen a las semanas previas a las elecciones. “Inauguramos plazas, mejoramos espacios públicos y trabajamos constantemente en los barrios. No es algo que se activa por la campaña, es un compromiso que sostenemos con hechos”, afirmó.

Un equipo con

proyección y gestión

Delguy se mostró orgulloso de integrar la lista Valores Ciudadanos, destacando que su candidatura responde a un proyecto colectivo impulsado por la actual gestión municipal. “Estoy muy contento de representar no solo una lista, sino a una gestión que marcó un antes y un después en la transformación de la capital. El vecino lo reconoce”, dijo.

También subrayó el valor de la palabra empeñada por el intendente Jofré desde el año 2015. “En una época donde la política está muy distorsionada, tenemos un intendente que cumple sus promesas, y eso nos da fortaleza como equipo”, expresó.

Propuestas y desafíos para

una Formosa del futuro

Consultado sobre lo que puede ofrecer a la sociedad formoseña, Delguy fue claro: “Soy parte de un equipo que escucha al vecino y genera proyectos colectivos. Pensamos en una Formosa 2040, más allá de nuestra gestión actual, con políticas sostenidas en el tiempo”.

Recordó que la ciudad ha crecido en extensión y que esto representa un desafío enorme: “Asumimos con 20 mil hectáreas de ciudad y luego se sumaron 16 mil más. La planificación es clave”.

También apuntó al rol de los jóvenes, el turismo y la recuperación del valor histórico de Formosa como ejes fundamentales de su propuesta. “Queremos que los jóvenes se queden en Formosa, fortalecer el turismo y mejorar cada barrio con recursos locales y trabajo municipal”, sostuvo.

Críticas al oportunismo y

defensa del trabajo sostenido

El concejal fue crítico con aquellos sectores políticos que “saltan de partido en partido” en busca de oportunidades. “Nosotros no hacemos política oportunista, trabajamos codo a codo con el gobierno provincial y estamos en los barrios más allá del calendario electoral”, manifestó.

Y agregó: “La gente ya no come vidrio. Tiene celulares, se informa y sabe que las promesas vacías no alcanzan si no hay recursos ni planificación detrás”.

Una campaña con

visión y compromiso

Destacó el potencial de Valores Ciudadanos de cara a las elecciones del 29 de junio. “Vamos a hacer una gran elección, y vamos a seguir transformando la ciudad, demostrando que la política puede cambiar realidades, pero con la gente adentro y sin mentirle”, concluyó.

En un contexto de cambios e incertidumbre, José Delguy reafirma su compromiso con una Formosa moderna, inclusiva y proyectada al futuro, con una gestión que apuesta por la planificación y la cercanía con los vecinos.