La canasta básica alimentaria aumentó 7,1% en agosto, hasta $ 52.989

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó en agosto 7,1 por ciento, por lo que una pareja con dos hijos necesitó percibir $ 52.990 para adquirir la cantidad mínima de comida y no caer en la indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza, fue en junio de $ 119.757, con un aumento del 7,6% mensual.

En los primeros ocho meses del año, el valor de la CBA se incrementó el 60,8 %, mientras que el de la CBT avanzó 57,3 %.

Esta diferencia entre ambas canastas se debe a que los precios de las tarifas del transporte y los servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos.

Entre agosto de este año e igual mes del 2021, el precio de la CBA se incrementó a 81,4% y el de la CBT a 75,2% .

El Índice de Precios al Consumidor aumentó durante julio 7 %, y acumuló un alza del 56,4 % para los primeros siete meses del año, y del 78,5 % en los últimos 12 meses.

La suba en el rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas», con el 7,1%, resultó la de mayor incidencia en todas las regiones. En lo que va del año, ese segmento aumentó 58,8 % y un 80 % en los últimos 12 meses.

Otro dato que se destaca es el aumento en los rubros “Prendas de vestir y calzado”, y “Transporte”, que conforman la Canasta Básica Total.

En lo que hace a la indumentaria, la suba alcanzó al 71,9% en lo que va del año y 109% en los últimos 12 meses.

En cuanto al transporte, el alza ascendió al 50,1% entre enero y agosto, y 71% a nivel interanual.

Durante la primer quincena de septiembre, en distintos supermercados de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el Gobierno detectó aumentos de precios de entre un 20% y un 85% en alimentos, bebidas y artículos de higiene personal.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, a través de su cuenta de Twitter, denunció los aumentos registrados a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), que todos los días recibe información de los precios de las cadenas de supermercados que abarcan más de 57.000 productos de consumo masivo en todo el país.

«Verificamos un crecimiento desmedido de precios de productos en cadenas de supermercados del AMBA. Por eso, decidimos publicar regularmente un listado de los 30 productos que más aumenten durante la quincena», señaló Tombolini en Twitter.

«Es muy importante contar con certezas que permitan ordenar los precios. Desde la Secretaria De Comercio monitoreamos todos los días los precios de más de 57.000 productos de consumo masivo en todo el país. La información es pública, surge del SEPA y se puede ver acá», añadió.

El Indec dará a conocer el miércoles de la semana próxima los índices de Pobreza e Indigencia, pero al término del primer semestre del año.

Al final del año pasado, el 37,3% de las personas eran pobres, y entre ellas, 8,2% era indigente, es decir, no les alcanzaban los ingresos para comer.

Esas cifras mostraban una mejora respecto a las del primer semestre del 2021 cuando la pobreza alcanzaba al 42% de los habitantes y uno de cada cuatro de ellos era indigente.

