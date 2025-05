La canasta básica subió 0,9% y una familia tipo necesitó más de $ 1,1 M para no ser pobre

En la misma jornada en la que dio a conocer el dato de inflación de abril, el INDEC publicó este miércoles los datos de canasta básica alimentaria y canasta básica total del cuarto mes de 2025.

La canasta básica total (CBT), además de alimentos, incluye varios ítems del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la «línea de pobreza». Según los datos oficiales del organismo, este indicador subió el 0,9% en abril con respecto al mes anterior y una familia tipo necesitó $ 1.110.063 para no ser pobre.

Además, ese mismo hogar conformado por dos personas adultas y dos menores de edad requirió $ 502.291 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y no quedar en situación de indigencia.

Este número se desprende de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), instrumento que determina la línea de la indigencia, y que tuvo un aumentó un 1,3%. Ambas cifras supone supone un incremento mucho menor al que se anunció para el IPC de mayo, que cerró en 2,8%. Esto resultó en variaciones interanuales del 34,6% (en el caso de la canasta básica alimentaria); y de 34% si se evalúa la canasta básica total.

En este sentido, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos por $ 883.740 para no ser pobre y de $ 399.882 para no caer directamente en la indigencia.

Por su parte, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.110.063 para no convertirse en pobre, y $ 502.291 para no traspasar el umbral de la indigencia.

Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 1.167.542 para no caer en la pobreza, y $ 528.000 para no pasar a engrosar el listado de indigentes en la Argentina.