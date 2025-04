La canasta básica subió un 4% y una familia necesitó $ 1,1 millones

A su vez, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue del 5,9%. Un hogar conformado por cuatro personas debió ganar $ 495.616 para no caer por debajo de la indigencia.

Una familia de cuatro integrantes necesitó en marzo un ingreso mensual de $ 1.100.267 para no caer debajo de la línea de la pobreza, tras el aumento del 4% que tuvo ese mes la canasta básica total (CBT), informó el INDEC este viernes.

Se trata de una fuerte aceleración con respecto al mes pasado, cuando había sido del 2,3%. Por su parte, ese mismo hogar conformado por dos personas adultas y dos menores de edad debió ganar $ 495.616 para que sus integrantes no queden en situación de indigencia.

Este último dato se desprende de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicador que determina la línea de la indigencia y que cerró en 5,9%. En la variación acumulada del año, la CBT tuvo un incremento del 7,4% y la alimentaria, un 10,3 por ciento.

De esta forma, ambas cifras quedaron por encima de la inflación de marzo, que cerró en 3,7%. En tanto, las variaciones interanuales se ubicaron en 38,4% (en el caso de la canasta básica alimentaria); y de 42,3% si se evalúa la canasta básica total.

En este sentido, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos por $ 875.941 para no ser pobre y de $ 394.568 para no caer directamente en la indigencia.

Por su parte, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.100.267 para no convertirse en pobre, y $ 495.616 para no traspasar el umbral de la indigencia.

Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 1.157.239 para no caer en la pobreza, y $ 521.279 para no pasar a engrosar el listado de indigentes en la Argentina.