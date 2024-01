La Canciller Mondino pasó por Formosa antes de continuar su viaje en auto hasta Asunción

Ayer a la tarde arribó a Formosa la canciller Diana Mondino, quien llegó en avión a las 18.30 horas para luego continuar su viaje en vehículo hasta Asunción (Paraguay) donde hoy participará de una reunión con sus pares del Mercado Común del Sur -MERCOSUR-.

Hoy, en el vecino país se buscará avanzar en el acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea (UE), en el ámbito de las negociaciones externas, por el cual se pretende dar marco legal al comercio de bienes y, también, dinamizar la integración.

Es importante decir que debido al paro general de hoy convocado por la CGT y para no utilizar vuelos privados o aviones “especiales” del Estado la funcionaria decidió adelantar su viaje y hacerlo un tramo por aire y otro por tierra.

En su contacto con la prensa formoseña, Mondino contextualizó su viaje y contó que “se prevé avanzar en distintos puntos que nos interesan, sobre todo el acuerdo con la Unión Europea”.

En este sentido, y sin entrar en detalle, agregó que “hay una larga lista de temas donde estamos avanzando, no hay que olvidar que somos cuatro países”.

“Esto es para el futuro de la Argentina, y de los países que integran el MERCOSUR, lo que necesitamos es estar mucho más integrados en una forma mucho más moderna de la que estamos ahora. El MERCOSUR como está tiene un esquema que necesitamos modernizar para que sea útil, porque si no es más bien burocrática que útil”, enfatizó la Canciller.

Cuando se le preguntó por su viaje un día antes de la reunión aseveró que “se debe el paro de mañana (por hoy) y las fuertes dificultades para tomar aviones, ese es uno de los costos que tenemos que ver” y cuestionó que “hay mucha gente que no solo no puede trabajar mañana por algo que no se tiene muy claro”.

Finalmente, al referirse a las expectativas, asintió: “todos los países tenemos las mismas expectativas, que podamos avanzar y ponernos de acuerdo. No es fácil, pero lo vamos a intentar. Nosotros solos tenemos que crecer, con la ayuda del MERCOSUR, pero solos nos tenemos que poner de pie”.