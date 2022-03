La canción de Thelma Fardin: «Quiero gritar, yo te escucho hermana, yo te creo»

Compartir

“Mi fuerza es tuya”, es el nombre de la primera canción que Thelma Ferdín lanzó junto a Mora Navarro en el Día de la Mujer, para apoyar a todas las “compañeras”. La misma actriz, que invitó a todos a la marcha que se realizará en el Congreso de la Nación por el 8M, compartió la canción en sus redes sociales y celebró: “Ya pueden escucharnos”.

“Nos enseñan el silencio, nos arrancan las palabras, cuando los encontramos nos dijeron que era tarde. Pero la verdad trae la fuerza que enciende las almas”, comienza cantando la actriz. Las primeras estrofas bien podrían relatar parte de su historia de lucha, luego de que en el 2018 denunciara pública y judicialmente a Juan Darthés por una violación presuntamente ocurrida en el 2009 en el marco de una gira de Patito Feo.

Luego sigue el estribillo: “Me prendo fuego, fuego, fuego. Te escucho y te abrazo y te creo. Quiero gritar, yo te escucho hermana, yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo, nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya”.

“No estoy rota, no me esconden más bajo la alfombra. Mi furia no hace daño, duele desde hace años. Mi iguales, mis hermanas, todas juntas en manada. Canto por despertar del silencio, el amor es el punto de encuentro”, agregan las intérpretes describiendo el movimiento de mujeres que se comenzó a formar desde hace años para apoyarse unas a otras.

“Habla sobre el poder de la construcción colectiva. Thelma y Mora muestran en esta unión creativa dos voces tan dulces y fuertes como su poderoso mensaje, reflejo de esta época en busca de Igualdad y Equidad de Genero”, describe el extracto de YouTube sobre la canción que en pocos minutos obtuvo miles de reproducciones.

Mora, autora del tema junto con la actriz, describió a su colega como “amiga e inspiración máxima”. “La emoción no me entra en el cuerpo, gracias inmensas”, dijo la cantante en sus redes sociales.

En febrero, cuando faltaban nada más que semanas para conocer la sentencia del juicio contra Juan Darthés en Brasil, un tribunal declaró la incompetencia del juez que atendía en al causa, por lo que todo volvió a foja cero. Al no tratarse el Derecho de una ciencia exacta, a partir de dicha resolución se plantea más de un escenario posible. El menos alentador para la actriz sería que el fallo quede firme. “Si es así, el caso pasaría a la justicia ordinaria de San Pablo y habría que iniciar un nuevo juicio”, puntualizó Martín Duval, abogado de Fardin a Teleshow. Esto implicaría repetir todo el proceso judicial que se inició a fines del año pasado, incluyendo las declaraciones de las actrices, y la revisión nuevamente de las pruebas hasta ahora presentadas. “Eso significa un nivel de revictimización violento”, aseguró Thelma en un video, evaluando esta posibilidad.

Otra alternativa podría ser que la fiscalía recurra a un tribunal superior (la Corte Suprema de Brasil, como dejó entrever Thelma en sus redes sociales). En ese caso, Arias Duval habló de la posibilidad de que “ese fallo sea revocado porque hay jurisprudencia sobre el tema en el sentido de que es competente la justicia federal”. Si eso ocurre, “seguiría el proceso como está, pero esto es una especulación, porque no sabemos exactamente qué se resolvió”.

En una conferencia frente al consulado de Brasil, en ese momento Thelma se expresó: “Sabíamos que la estrategia (de la defensa) fue por todos los medios evitar que se llegue al final, que se llegue a una sentencia, sabíamos que apelarían pero pensamos que no darían lugar a su pedido porque estaba resulta la competencia, pero no sabemos hasta dónde puede escalar el poder. Apelaremos en la Corte Suprema porque volver a declarar sería muy revictimizante”.

