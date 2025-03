La «carambola» que podría depositar a Franco Colapinto en Racing Bulls en la próxima carrera

El desempeño de Liam Lawson en las primeras dos carreras de la temporada de Fórmula 1 generó dudas sobre su continuidad en el equipo principal de Red Bull Racing. El piloto neozelandés enfrentó dificultades significativas en las competencias de Australia y China, lo que llevó a responsables del equipo a considerar un posible cambio en su alineación antes del próximo Gran Premio de Japón.

Lawson en Australia terminó afuera por un choque y terminó último en las sesiones de clasificación tanto para la carrera Sprint como para la del domingo en el Gran Premio en China. En el Circuito Internacional de Shanghái cruzó la meta en el 15.º puesto, pero luego fue reclasificado 12.º por las exclusiones de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

La labor del oceánico de 23 años, nuevo compañero del campeón mundial, Max Verstappen, es comparada por los popes de Red Bulls con Yuki Tsunoda, quien permanece en el equipo filial Racing Bulls. El japonés, que fue 12º en Australia, y en China resultó 6º en la Sprint y 19º este domingo con un auto menos competitivo. El nipón de 25 años desde hace tiempo viene pidiendo a gritos una oportunidad en la escudería mayor.

En declaraciones, Lawson reconoció las dificultades que enfrenta para adaptarse al monoplaza RB21. “Es realmente difícil, la verdad. Creo que el margen de tiempo es muy pequeño, pero, sinceramente, no es excusa”, afirmó el piloto a Sky Sports F1.

Ante esta situación, según los prestigiosos medios especializados Motorsport y Autosport, Lawson podría ser reemplazado por Tsunoda antes del Gran Premio de Japón. Los siguientes días serán determinantes. Al respecto, el mismo Verstappen opinó sobre el tema y dijo que Liam sería más rápido con un auto de Racing Bulls.

Sobre el tema, Horner, jefe del equipo Red Bull, sostuvo que “creo que Liam ha tenido un par de carreras duras, un fin de semana duro aquí. Decidimos sacarlo de la grilla en el parque cerrado (luego de la carrera Sprint) para hacer un cambio importante en la puesta a punto y hemos conseguido 56 vueltas de datos razonables”, explicó el ex piloto inglés en testimonios consignados por Motorsport sobre los trabajos que se hicieron en el coche de Lawson.

“Obviamente nos lo llevaremos, le echaremos un buen vistazo y como grupo haremos todo lo posible para apoyarlo”, añadió. “Seguiremos evaluándolo. Nos llevaremos una pila de datos para echarle un vistazo. Eso es lo que haremos. Obviamente, hay 400 ingenieros en nuestro equipo que están analizando los 600 sensores del coche. Tenemos muchísima información”.

Por ahora Horner, niega un posible enroque entre los pilotos: “Siempre va a haber especulaciones en el paddock. Como he dicho, acabamos de terminar la carrera aquí. Nos llevaremos la información y le echaremos un buen vistazo”, dijo.

“No hay nada específico que se haya establecido. Creo que todo es puramente especulativo en este momento. Liam todavía tiene potencial. Simplemente no nos estamos dando cuenta de eso en este momento”, subrayó.

“Ni siquiera voy a comentar sobre un cambio, porque ese sería su primer titular. Como digo, llevamos dos carreras en este campeonato. Tenemos una muestra de dos”, culminó, en testimonios recogidos luego de la carrera de este domingo ganada por Oscar Piastri, quien encabezó el 1-2 número 50 en la historia para McLaren delante de Lando Norris.

El otro hombre fuerte dentro de la estructura de Red Bull es su asesor deportivo, Helmut Marko, quien está involucrado en la academia de pilotos de Red Bull y como ex piloto suele aplica su ojo clínico a la hora de reclutar talentos. “Yuki es un Yuki diferente al de años anteriores. Está en su mejor momento. Obviamente, cambió de entrenador. Tiene un enfoque diferente. Es más maduro”, le dijo Marko a Autosport.

Tsunoda, por su parte, no ocultó su interés en un posible ascenso al equipo principal. Al ser consultado sobre la posibilidad de intercambiar posiciones con Lawson en Suzuka, respondió: “¿Japón? Sí, totalmente. Es decir, el coche (Red Bull) es más rápido”.

De concretarse este enroque de pilotos o directamente el ascenso de Tsunoda, no sería la primera vez que ocurra en el ambiente de Red Bull. El propio Verstappen fue ascendido en 2016 en lugar de Daniil Kyvat. Alex Albon fue ascendido en 2019 en reemplazo de Pierre Gasly. O el propio Lawson tomó el lugar de Daniel Ricciardo el año pasado en Racing Bulls.

Por último, en caso de que Tsunoda tenga la chance en el equipo mayor y Lawson directamente tampoco “descienda” a Racing Bull, esa butaca libre podría ser ofrecida al argentino Franco Colapinto, según adelantó hoy también Motorsport. En ese caso, Red Bull debería negociar con Alpine y este a su vez con Williams, ya que cabe recordar que el bonaerense de 21 años llegó como cesión por cinco años.

Relevo describió este posible movimiento como una “carambola”. Vale recordar que Red Bull ya estuvo interesado en el bonaerense, incluso para ser compañero de Verstappen. No obstante, se decidió por cerrar su staff con hombres de la academia.

La otra dificultad importante en este sismo en ciernes es que Jack Doohan viene ofreciendo actuaciones deficientes en Alpine, por lo que un ascenso de Colapinto como compañero de Pierre Gasly podría ser inminente. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team francés, pero hombre fuerte en la toma de decisiones, fue quien se la jugó por Franco, incluyendo una inversión económica, en pos de encontrar un “nuevo Schumacher o Fernando Alonso”. ¿Lo dejará ir con la posibilidad del debut bajo su tutela latente?