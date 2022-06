La carga de SUBE se da de manera normal

Compartir

Los comerciantes agrupados en la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) sostienen que en cuanto a la carga de la SUBE existe «un desequilibrio» entre los gastos y los recursos que emplea el sector para brindar el servicio y las ganancias que obtienen, por ello, en Buenos Aires hay problemas con la carga. En Formosa la situación es diferente y se asegura la misma.

El Grupo de Medios TVO dialogó con un comerciante quien habló al respecto y manifestó que “nosotros cargamos normalmente la SUBE”.

“Estamos cargando a muy poca gente en relación a lo que cargamos normalmente, no sabemos si esto obedece a que han escuchado las noticias o bien a que es feriado y la gente se queda en sus casas”, añadió.

“El aparato para cargar la SUBE se paga, no nos dan, de todas maneras, lo que se recauda por este servicio es mínimo y con esto se usa papel, electricidad. Nosotros si o si tenemos que cobrarles un extra a los que cargan porque si no, no podríamos cargar”, cerró.

