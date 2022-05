La carne aumentó dos veces esta semana y volverá a aumentar en los próximos días

Compartir

Sin tope, la suba en los precios de la carne vacuna no se detienen y esta semana se registró una nueva. Esta vez el aumento en el precio de los combustibles se trasladó al flete y provocó una suba de $50 en promedio en cortes como la costilla. «Tenemos un aviso del frigorífico que quizás aumente la semana que viene nuevamente», expresó Adrián, propietario de una carnicería al Grupo de Medios TVO.

“Tuvimos otro incremento con respecto a los productos cárnicos y acá estamos todavía ‘hamacándonos’, como siempre, hay que pelearla. El aumento con respecto a lo que es frigorífico, nosotros teníamos la costilla a $600 y ahora cuesta $650; la costilla de novillito de $700 subió a $750″, agregó al respecto.

Como un efecto dominó, este aumento es la consecuencia del incremento en el precio de los combustibles y algunos frigoríficos anticipan que los precios podrían incrementarse de nuevo la próxima semana.

«Justamente la causa del aumento que tuvimos ahora fue por la suba del combustible, por os fletes y camiones que trasladan la mercadería, además tenemos un aviso del frigorífico que quizás aumente la semana que viene nuevamente. Tuvimos dos subas esta semana entonces ellos tienen que hacer un balance y hay que estar preparados pata los próximos incrementos”, adelantó Adrián.

La consecuencia se ven reflejados en las ventas de los cortes vacunos pese a los esfuerzos de «tratar de mantener el precio para poder complacer la necesidad de los clientes».

«Nosotros tenemos que tratar de seguir remando con los precios que tenemos, buscándole la vuelta en ofertas porque las ventas bajaron bastante. Hay que tener en cuenta que la carne es un producto muy sensible, si en siete días no la saco tengo que stockearla o sacarla porque se nos funde y es plata perdida. La inflación nos afecta a todos en todos los sentidos; es impresionante lo que subió en pocos meses y no quiero ni pensar lo que será en diciembre», manifestó.

Y en este sentido concluyó: «Ojalá se pare la inflación, es lo que necesitamos todos, no solamente las carnicerías, toda la sociedad. No podemos poner un precio de cartel porque a la semana siguiente tenés que estar borrando para poner otro».

