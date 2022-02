Compartir

Ayer se registró el segundo incremento del 20% en los precios de los cortes vacunos durante febrero y la escalada no se detendrá, ya que los mismos frigoríficos vaticinan otra suba del 15% para antes de Semana Santa.

“Tenemos que adecuarnos a los precios, tuvimos que aumentar el precio de la carne”, lamentó Adrián, un carnicero al Grupo de Medios TVO.

“Ayer recibimos la carne de San Francisco, Córdoba, y ya cerramos con el aumento del 20%, recibimos eso pero tuvimos un comunicado no agradable de que vamos a tener un aumento aproximadamente del 15%”, agregó el propietario de la carnicería ubicada sobre la calle Fotheringham.

Si bien la fecha de este nuevo incremento no está definida, se estima que podría darse para Semana Santa. “No confirmaron la fecha así que tenemos que estar preparados para lo que se viene. Ojalá que este aumento se pare, que el precio se pueda mantener por lo menos por un largo plazo para poder vender y que la gente pueda comprar y se dé el gusto de una buena carne. Puede ser para abril o para la semana que viene”, precisó.

Este nuevo aumento guarda relación con el nuevo precio del ganado en pie, a diferencia del anterior que se dio tras el aumento de los combustibles. “El comunicado que yo tuve es que el animal de pie aumentó de precio entonces por ende el frigorífico también tuvo que aumentar, así que es toda una cadena para tener este 15% que se va a venir”.

Contó además que ayer por la mañana “tuve una experiencia, vino un cliente que el jueves compró la pulpa y este viernes compró la misma pulpa, pero ya a otro precio y me preguntó qué pasó, sabía que ya aumentamos el valor”.

Estos incrementos repercuten directamente en el consumo de los clientes que se “ajustan” más al poder adquisitivo que tienen.

“Golpeó en el consumo, que es menor, es muy ajustado. Si uno antes venía y decía dame 2 kilos de costilla y se pasaba los 200 gramos, llevaba; ahora dice ‘no, dame los 2 kilos, no llego para los 200 gramos’, es muy ajustado el cliente de hoy día”, concluyó Adrián.

