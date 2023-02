La carne cerró enero con una suba del 45% y aumentará nuevamente la próxima semana

Con un sorpresivo aumento del 15%, la carne vacuna cerró el primer mes del año con una suba del 45% y por el aumento en los combustibles incrementará nuevamente en febrero. «La demanda está por el piso», manifestó Adrián, propietario de una carnicería, al Grupo de Medios TVO.

Esta semana tenemos un aumento bastante elevado de las medias vacunas, no de $10, $15, $20 o $50, sino de $100, es decir un 15% más otra vez. “Desde el frigorífico nos avisaron que nos preparemos para un nuevo aumento este fin de semana», agregó el carnicero.

Con el 30% de incremento durante la primera quincena del mes, se esperaba que los precios de los cortes vacunos se estabilizarán, pero ayer durante el último día de enero los frigoríficos sumaron un 15% más. Otro de los productos que aumentó fue el pollo.

«El pollo también subió, teníamos una oferta de 3 kilos de muslo a $1.100 y ahora estamos esperando a que nos confirmen el nuevo precio del cajón de pollo. Nosotros no podemos proyectar así, solo mantener el negocio vivo para mis empleados y pagar impuestos porque no nos queda nada más», sostuvo Adrián.

El próximo incremento en los precios de la carne se daría la próxima semana, según estimaciones de los frigoríficos que ya informan del hecho a las carnicerías de barrio y aducen que se debe al aumento del combustible pactado para febrero. Esta escalada en los precios repercute directamente en las ventas.

«La demanda está por el piso, es muy baja y no hay ofertas porque no podemos porque no se puede comprar a 10 y vender a 8, y es incierto vender a 10 hoy y la semana que viene está a 15. Además, la carne no la podemos tener parada, tenemos que sacarla si o si, tenemos que pagar luz, agua, alquiler e impuestos», expresó el comerciante.

Posterior a las ventas de diciembre, la venta de estos productos fue decayendo y se esperaba que esto normalice el precio a la baja debido a la baja demanda, pero aun así se esperan nuevos precios próximamente.

«Tengo fe que vamos a salir adelante peleándola, pero está bastante difícil la situación. Tenemos la suba de la luz, nosotros como comerciantes no estamos subsidiados y una carnicería utiliza 24 horas la energía; la veo como un partido difícil, dicen que no hay tormenta que dure 100 años y ahora estamos atravesando la tormenta», concluyó Adrián al respecto

Relacionado