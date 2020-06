La carne podría sufrir aumentos por el costo que conlleva cumplir con protocolo para su traslado

Compartir

Ante el nuevo protocolo que deben cumplir los camiones transportistas de alimentos y cargas generales una vez que ingresen a Formosa, desde una carnicería de la ciudad advirtieron que cumplir con esta nueva medida “tendrá su costo” que se trasladará al valor final de la carne.

Lo que ocurre es que los camiones deberán ingresar a la ciudad, descargar las mercaderías en un depósito, el conductor deberá permanecer en la cabina en todo momento y una vez que el rodado esté vacío, regresar al lugar de origen. Luego, con camiones más chicos, de menor porte y con camioneros locales se hará la distribución en todos los negocios que requieran esas mercaderías. El problema surge en que desde el sector cárnico advierten no contar con los medios necesarios para realizar este transporte, como los camiones térmicos y en caso de hacerlo, deberán pagarle un extra al personal, lo que terminará teniendo su costo que afectará el valor de la carne que ya viene sufriendo incrementos.

Todas las medidas anunciadas por el gobierno, se deben a la prevención sanitaria ante la pandemia de coronavirus que ya suma 63 casos en Formosa.

Asimismo, los transportistas tienen plazo hasta hoy para presentar una propuesta alternativa de distribución a la que mantenían antes de la pandemia. Esto se debe a que la finalidad es que proveedores de diferentes puntos del país sigan proveyendo a comercios locales, pero de manera más ordenada, para lo cual el protocolo vigente insta a las empresas proveedoras a que en el plazo mencionado presenten una propuesta para poder seguir ingresando a Formosa.

Esta medida deberá contemplar la posibilidad de un solo punto de descarga de la mercadería ingresada con el posterior retiro del camión y desde ese punto de descarga, con vehículos locales y personal formoseño y/o residente en Formosa, se realice la distribución final.

En ese marco, Antonio, encargado de una carnicería de la ciudad brindó su opinión al respecto. “Tengo el plazo de un frigorífico que me informó que esta semana no va a entrar hasta acomodarse con el protocolo, también hay otro que lo que hizo fue adelantarse un día al nuevo sistema, acomodarse nuevamente porque es muy difícil para ellos conseguir un centro de distribución. Es algo complicado porque por ejemplo un frigorífico que viene trae unas 300 medias reses y no cuenta con un lugar donde descargar eso, creo que va a ser un trabajo duro para los frigoríficos conseguir algún centro, lo veo medio complicado, pero no hay nada que no se pueda solucionar”.

“A mí ya me hablaron desde algunos frigoríficos para hacer de centro de abastecimiento, pero tampoco contamos con el medio para salir a repartir porque lo que el frigorífico hace es venir hasta el centro de abastecimiento, descargar todas las reses que tiene que descargar y de ahí otra vez contar con un transporte térmico para salir a repartir a las demás carnicerías”, explicó.

Advirtió además que “toda esta situación lo que va hacer es elevar un poco más el costo de la carne que de por sí ya aumentó esta semana, la anterior también y esto lo va a hacer elevar un poco más”.

“En el rubro almacén no sentimos mucho este tema del transporte porque en la provincia hay muchas distribuidoras y supongo que los camiones que vienen de fábrica van directo, no lo siento en eso, no sé si estarán peleando las proveedurías y demás, pero en el rubro carnes es donde más sentimos”, aseguró.

Antonio contó además que por toda esta situación “estamos todas las carnicerías en contacto y todas tenemos el mismo problema, estamos viendo qué se puede hacer”.

Expuso también otro escenario que se da con este protocolo y es el tema de guardar la carne en condiciones hasta que sea distribuida. “Todo es complicado en sí, hay que tener una cámara frigorífica medianamente grande para esto donde entren unas 200 o 300 medias reses y eso solo corresponde a un frigorífico, son varios los que entran a la provincia y fuera de eso también tendríamos que tener un camión térmico con el cual hacer un reparto, eso ya haría elevar el costo en lo que sea combustible, trabajo, tendría que contratar empleados, se va un poco más el costo de la carne con todo eso”, manifestó.

“Esta semana el producto está entrando con precios nuevos y la semana anterior ocurrió lo mismo, tuvo un aumento importante, más o menos un 3% cuando el precio venía estacionado durante mucho tiempo, pero ahora aumentó otra vez, son unos 5 pesos en la media res que es un tanto elevado y eso después se debe trasladar, va al costo del precio final y ahora irá recargado porque el aumento que vino ahora ya viene de arriba pero al entrar a la provincia con todo este sistema creo que va a tener otro costo”, lamentó.

Para finalizar, se refirió a cómo viene el movimiento de ventas en el sector. “Para el Día del Padre como siempre hubo movimiento, tuvimos muy buenas ventas pero arrancó la semana y ya decayó todo de nuevo aunque esto es normal, la semana entrante estaría habiendo algo más porque la gente va a cobrar, ahora es normal la baja por la fecha en la que estamos más que nada, cerca de fin de mes”.