La carne subió de precio en la última semana y lo hará nuevamente por el Día de la Madre

Sin freno, los cortes cárnicos aumentaron 2 veces durante la semana pasada y alertan que un nuevo aumento tendrá lugar antes de este fin de semana llevando el kilo de asado a los $1.500 en promedio. “No quiero pensar lo que va a ser para fin de año”, manifestó un carnicero al Grupo de Medios TVO”.

“Estamos peleándola, sufriendo un poco porque la carne volvió a subir de precio en costillas y vacío, en todo lo que es corte asado y en la media res. La semana pasada tuvimos un llamado del frigorífico y en la semana subió 2 veces el precio, fue un aumento de $100 en todos los precios, $100 arriba, increíble. Ahora estamos esperando un nuevo aumento esta semana antes del Día de la Madre”, agregó el comerciante.

Durante el mes de septiembre los cortes de la carne vacuna tuvieron entre un 10% y 15% de incremento en al menos unas 3 ocasiones. Ahora se repetiría el esquema y para este fin de semana se espera el tercer aumento del mes lo que encarecería aún más el precio del asado llevándolo a los $1.500 aproximadamente.

“Actualmente se consigue la pulpa entre $1.300 y $1.400 el kilo en las carnicerías económicas; en lo que es un corte popular como la marucha, estamos hablando de los $900 y $950 el kilo. El asado se fue a $1.300 el kilo de la costilla de novillito, mientras que la costilla de ternera está rondando más o menos entre los $1.600 y $1.700 el kilo”, precisó el carnicero.

Sin precisiones de los motivos que hacen que la carne eleve su costo nuevamente, se estima que se debe a los aumentos en los costos del transporte debido al precio del combustible. Además, si el precio del asado se eleva a los $1.500, se superaría el precio registrado en las fiestas de Navidad del año anterior, época en la que por la demanda se marcan fuertes incrementos.

“Hay que festejar el Dia de la Madre, la gente se encuentra con precios así y se hamaca, no quiero ni pensar lo que va a ser para fin de año cuando llegue la Navidad y se quiera comer un buen asado. Estamos esperando eso, el asado a $1.500; oferta no hay y al no haber oferta la demanda se va por el piso”, completó el hombre.

