La carne volvió a aumentar y el sector pronostica posible desabastecimiento

El impacto del cierre de las exportaciones y el paro del sector trajo como consecuencia un nuevo incremento en el precio de las carnes este fin de semana en un 10% escalonado. Ante este escenario, desde el sector pronostican un posible desabastecimiento.

“La carne volvió a aumentar, si bien la suba no es mucha, al tocar el precio también hay desabastecimiento por el tema de la exportación y todo lo que se cerró, el consumo interno de los frigoríficos está afectado porque prácticamente están trabajando con la mitad del personal entonces no se consigue tampoco, no están trabajando los ganaderos que son los que venden a los frigoríficos, la mayoría se adhirió al paro, los frigoríficos están trabajando con la mitad de la carga”, aseveraron desde una carnicería de la ciudad.

“Yo recibo carne de Córdoba y Santa Fe y el aumento fue de un 2% aproximado, es poco lo que subió, no sé si la semana que viene va a seguir subiendo ya que la mayoría de las veces hacen sus aumentos en escala, estamos viendo si se puede conseguir algo de mercadería, algunos mandan la mitad de la carga, otros lo que pueden, estamos averiguando de varios lugares para poder comprar, lo que sí va a costar conseguir es costilla, vacío porque al haber poca faena no se están haciendo cortes”, explicaron.

Señalaron en ese sentido que “al no trabajar al 100% los frigoríficos ya que están trabajando con la mitad de personal y demás, no pueden abastecerse de esta forma”.

“La semana pasada entró mercadería sin problemas pero fue porque recién después se decretó este tema, entraron normal, esta semana ya se complicó y veremos si pueden arreglar algo para la semana que viene”, indicaron.

