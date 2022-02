La carrera de ciclismo «Vuelta Formosa Internacional» se realizará en abril

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El martes, se realizó el lanzamiento oficial de la carrera ciclista “La Vuelta Formosa Internacional”, que se desarrollará en nuestra provincia desde el jueves 7 al domingo 10 de abril.

El acto de presentación del evento estuvo encabezado por el administrador del Instituto de Asistencia Social, arquitecto Edgar Pérez; el secretario de Deportes de la provincia, Mario Romay; el presidente de la Unión Ciclista de Argentina, Gabriel Curuchet; el presidente de la Federación Argentina de Pista y Ruta, Marcelo Lanzi; presidente y vicepresidente de la Asociación Ciclista de Formosa, Carlos Corti y Juan Carlos Galeno.

Además participaron la asesora del Poder Ejecutivo Provincial, arquitecta Blanca Denis, el subsecretario de Cultura, Alfredo “Fredy” Jara y ciclistas de Formosa.

Esta prueba con características de carrera internacional, tendrá un recorrido de 522 kilómetros en la provincia de Formosa, desarrollada en cinco etapas y de las que participaran aproximadamente 147 ciclistas, distribuidos en 21 equipos.

Desde la organización precisaron que la primera etapa comienza el día 7 de abril a las 15horas con salida desde Laguna Blanca por Ruta 2, pasando por Riacho He Hé y Colonia Pastoril hasta la Ruta 11, hacia ciudad de Formosa.

La etapa dos será el 8, a las 9 horas, en un individual de 12 kilómetros en la Costanera Vuelta Fermoza. En esa misma jornada, se realizará la etapa tres, desde las 15 horas, con salida desde la ciudad capitalina pasando por Autovía 11, hasta Tatané con giro izquierdo por Ruta 1, regresando por la misma.

Por su parte la etapa cuatro será el día 9 de abril con salida desde El Colorado hasta la ciudad de Formosa y la etapa cinco será el 10, con un circuito urbano en la Costanera de Formosa.

En este marco, Edgar Pérez administrador del IAS, remarcó que esta competencia que tiene un carácter internacional es posible porque “nuestro gobernador Gildo Insfrán no dudó ante la propuesta de poder tener en nuestro territorio el ciclismo del más alto nivel”.

Asimismo, puso de resalto que: “Por primera vez en el norte argentino se realiza una competencia de estas características”.

Además, subrayó que el evento “nos da la oportunidad de mostrar nuestra provincia al mundo”, teniendo en cuenta que no solo habrá cobertura de los medios nacionales, sino que la competencia ciclista se podrá disfrutar en canales internacionales, como ESPN.

Asimismo, el funcionario anheló que a partir de esto “Formosa tenga el año próximo una fecha en el calendario mundial de ciclismo internacional y con eso, mostrar todo lo que se ha hecho y ha construido con la conducción del Gobernador, a partir del Modelo Formoseño, que tiene al deporte como una de sus piezas trascendentales”.

Por su parte, el titular de Deportes, Mario Romay, destacó que “de nuevo es sede de una competencia internacional, que nos posiciona como deporte, provincia y personas capaces de organizar cualquier evento que nos propongamos”.

Y agradeció a Gildo Insfrán por “el hecho de que el deporte sea parte de la formación integral de las personas y sobre todo, de los niños que cargan grandes sueños”.

“Es un trabajo de todos para seguir teniendo a Formosa donde se merece y a los deportistas, elijan el deporte que elijan, en el lugar de la provincia que sea, vamos a estar para acompañarlos” consideró.

También se refirieron el presidente de la Unión Ciclista de Argentina, Gabriel Curuchet, quien manifestó que “con la organización de esta competencia vamos a lograr que la Vuelta a Formosa tenga lugar en el calendario internacional”.

Y el presidente de la Federación Argentina de Pista y Ruta, Marcelo Lanzi, dijo que “es un placer que se cristalice esta competencia” señalando que el objetivo de la Federación es que “cada provincia tenga su propia vuelta».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp