La carta de María del Cerro a aquellas que están por «parir en tiempos de pandemia»

Compartir

Linkedin Print

A días de convertirse en mamá por segunda vez y mientras transita la semana 38 de embarazo, María del Cerro compartió con sus seguidores un texto que le dio su partera, dedicado especialmente a todas las mujeres que están esperando un bebé en medio de la cuarentena para frenar el avance del coronaviris.

“Me lo mandó mi partera y me encantó. Lo comparto porque me gustó y para desearles una buena guardia obstétrica a quienes están en la trinchera. Dedicado a todas las que estén por parir en tiempos de cuarentena”, comenzó escribiendo a ex Casi Ángeles.

La carta titulada “Parir en tiempos de pandemia”, comienza: “El mundo se detiene y tu hijo va a nacer. El mundo habla de virus, pandemia, contagio, muerte… pero tu hijo va a nacer. Y yo veo tu miedo y tu enojo, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando tu hijo va a nacer?».

“Los niños nacen en épocas de guerra, de pandemias, en medio de tornados y terremotos. La vida puede más, la vida no puede esperar. Y yo estoy ahí, de tu mano, y ambos me regalan ese instante en que todo es perfecto y nada está mal”, continúa.

Luego, lleva un mensaje de esperanza: “No hay pandemia que te pueda robar ese momento, no tengas miedo, no estés enojada. En tiempos de pandemia te doy las gracias mujer por ese instante. Y a vos partera por estar donde debes, por dejar tu casa, solo para tomar esa mano y vivir ese instante. Por favor quédate en casa para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo”.

En los próximos días la modelo y actriz será mamá de Cala. Ella y su pareja, Meme Bouquet, ya son papás de Mila, de cuatro años y medio.

Varios famosos le dejaron sus mensajes de apoyo a Del Cerro. Uno de ellos fue su amigo Nicolás Vázquez. “Y todos desde la distancia acompañándolos con amo”, escribió el actor y marido de Gimena Accardi, también amiga de la flamante mamá.

Sabrina Garciarena, que por estos días también dará a luz a su tercer hijo, le envió emojis de caritas con corazones, Lourdes Sánchez le mandó corazones. “Vamos Mery”, escribió Ximena Capristo y Sofía “Jujuy” Jiménez agregó: “Llegará con mucha luz y amor para dar a este mundo”.

Hace unos días Mery había contado que con su pareja habían llegado a evaluar la posibilidad de tener a su beba en su casa debido a la cuarentena, pero que finalmente descartaron la idea.

«Meme, por su cuenta, habló con el obstetra, asustado, y le preguntó eso. ‘Quiero saber, en caso de que colapsen todas las clínicas, ¿si existe la posibilidad de de parir en casa?’. Mi obstetra le dijo ‘quedate tranquilo que tengo todos los instrumentos para eso, pero no creo que lleguemos a esa situación’. Yo no creo que lleguemos a esa situación. Mi prioridad es que nazca en la Suizo, pero Meme se quiso cubrir ante una emergencia saber qué hacer”, contó.

«Mis papás, como los de Meme, están ansiosos por la llegada de la beba, pero habrá mucho tiempo para que vayan a conocerla. Y Mila, que tiene 4 años y medio, cuando nazca la beba va a ser un tema… Quizás no le contamos que nació, porque ella va a querer venir con nosotros y esa situación no va a darse, con todo lo que estamos viviendo”, agregó.