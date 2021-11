La carta de Messi tras la clasificación de Argentina al Mundial: “Fue la frutilla del postre de un año muy especial”

Compartir

La victoria de Ecuador sobre Chile en el último partido de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas le dio a la Selección Argentina la noticia que más esperaba: la clasificación directa a la Copa del Mundo de Qatar 2022 a falta de cuatro fechas para el final de la competencia. Los festejos en el vestuario se viralizaron en las redes sociales y el perfil oficial del equipo también compartió diversos mensajes haciendo referencia a la Scaloneta. Quien también escribió algunas emotivas palabras fue Lionel Messi al arribar a la capital de Francia.

“Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra Selección!! Gracias nuevamente por todo el cariño que siempre nos dan, en enero si Dios quiere nos estaremos viendo otra vez”, comenzó la Pulga horas después del empate 0-0 con Brasil en el estadio Bicentenario de San Juan.

Y agregó sobre su futuro a nivel clubes: “Ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el PSG y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo. Ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible y con más buenos momentos que podamos lograr en Francia. Abrazo a todos!!!”.

Mauricio Pochettino espera con los brazos abiertos a Lionel para el partido por la Ligue 1 de este sábado frente al Nantes y principalmente para el choque ante el Manchester City el próximo miércoles por la quinta fecha del Grupo A de la Champions League. “El esfuerzo que hice es lo de menos, la realidad es que sí, llegue con lo justo más que nada en el ritmo. Hace mucho que no juego y fue un partido de mucha intensidad. Yo estoy bien, sino no hubiese jugado. En lo físico obviamente que no”, reconoció Messi después del esfuerzo realizado con Brasil.

Y añadió sobre cómo se sintió a lo largo del encuentro con miras al futuro: : “Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido de tanto ritmo como este, pero por suerte estoy bien, sé que de a poquito voy a agarrar ritmo y terminar bien el año”. El cuadro de la capital de Francia tiene como objetivo finalizar el 2021 como líder de la liga doméstica y controlar su zona en el mayor torneo continental en busca del premio mayor: la primera Orejona en la historia de la institución.

