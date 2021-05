La Casa de Papel 5 ya tiene un adelanto y la fecha de estreno, pero con una sorpresa

Compartir

Sus creadores aseguraron que al escribir la quinta temporada en plena pandemia, debieron cambiar los planes previstos para la banda de El Profesor.

Las cosas no marchan del todo bien. En rigor, marchan pésimo: poco salió de acuerdo a lo planeado en el minucioso plan elaborado por El Profesor, basado en una idea original de Berlín. La banda de los mamelucos rojos y máscaras de Dalí -con Tokio, Palermo, Helsinki, Denver y compañía- lleva más de 100 horas encerrada en el Banco de España. Lisboa pudo ser rescatada, pero lo de Nairobi ha sido un disparo a su pulmón, y otro a nuestro corazón… Además, El Profesor ha sido capturado por la irrenunciable Alicia Sierra: por primera vez no sabe cómo escapar. Y encima, las autoridades han desplegado al Ejército. Lo que comenzó siendo un atraco, se ha convertido en una guerra.

En esta instancia se encuentra La Casa de Papel en la conclusión de la cuarta temporada. Y lo que ocurra a partir de aquí empezará a ser revelado este 3 de septiembre cuando se estrene la quinta, que anticipa mucha acción. Así lo anunció Netflix respecto a la serie en habla hispana más vista de la historia de la plataforma. Pero la noticia llegó con una sorpresa: no será la última temporada.

“Cuando empezamos a escribir la parte cinco en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen”, explicó el creador Álex Pina, también responsable de Vis a vis, El Barco y Sky Rojo, entre otras exitosas ficciones.

Es por eso que habrá un corte en la quinta temporada. Y lo que vendría a ser La Casa de Papel 5 bis o Volumen II -y hasta 6, si se quiere- estará disponible muy pronto, como para que los fans no desesperen ante una nueva espera: verá la luz el 3 de diciembre. “Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a la banda contra las cuerdas -anticipa Pina-. En el volumen dos nos centramos más en la emocionalidad de los personajes: es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida”. Porque esta vez sí, a diferencia de lo que sucedió en la segunda temporada, la historia tendrá un cierre definitivo. O se supone.

Desde hace meses las especulaciones están a la orden del día. La más temida: Sergio Marquina no sobrevive a la quinta temporada. “Jaque Maque, hijo de puta”, le dice la inspectora Sierra (o la brillante Najwa Nimri) apuntándolo con un arma en las instancias finales del último capítulo visto hasta aquí. El Profesor pretende huir, se produce un disparo de advertencia, la pantalla se funde a negro. Y desde entonces, todo es incógnita.

Durante el rodaje Álvaro Morte, el actor que interpreta al Profesor, compartió una foto en su camarín del vestuario usado por su personaje. En el perchero cuelgan una camisa gris oscura, un pantalón negro y una corbata de igual tono. Las prendas tienen manchas de sangre. Así estaba vestido cuando fue abordado por Sierra. Pensar que la oficial le disparó al pecho es improbable. ¿Pero acaso no lo era también el desenlace de Nairobi? ¿Y el de Berlín? La Casa de Papel nos tiene acostumbrados a esos giros en el guión. Y muchos fanáticos -que vuelcan sus temores en las redes sociales- vislumbran lo peor: las pistas sobre la presunta muerte del Profesor va mucho más allá de un eventual vestuario. Y hasta señalan a Denver con el mismo destino.

Porque como se la escucha decir a Tokio (Úrsula Coberó) en el adelanto difundido por Netflix, “los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno”. Todo está por verse. A partir del 3 de septiembre. Y del 3 de diciembre.

