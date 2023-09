La causa Corbalán llega a la Corte Suprema de la Nación

Luego de casi 10 años, la causa iniciada en la justicia provincial por la muerte de la odontóloga Yoli Corbalán, llegará a la Corte Suprema de la Nación. La hermana de la de la médica en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de las novedades en torno a los avances de la causa y aseguró que por un lado hay una sensación de justicia, aunque lamentó que haya tenido que transcurrir tantos años.

Corbalán comenzó diciendo: “hoy puedo decir que es un día especial, tengo la bendición junto al abogado Jorge Pesolano que me acompaña como patrocinante por un lado tenemos esa sensación de victoria, pero como hermana de Yoli es lamentable tener que esperar caso 10 años y salir de la provincia para poder tener la esperanza de una sentencia que probablemente sea ajustada a derecho”.

«Con la resolución que tenemos se abre la puerta de ingreso a que el expediente sea analizado, ya bajó la óptica, la seriedad porque es muy importante que el máximo tribunal de la Nación sea quien revise un fallo de la justicia de Formosa, en particular de la Cámara 2 en lo criminal», agregó.

«Significa que la causa sea realmente y de manera objetiva tratada con la seriedad con la que entiendo nunca fue analizada esta causa y esto lo digo porque son casi 10 años de impunidad, 10 años en que se tuvo que recurrir a las diferentes instancias para que todo lleve a declarar la inocencia de dos médicos inescrupulosos que como lo afirmo y sostengo tienen licencia para matar hacer 10 años».

“De todas maneras, esta resolución aún nos deja una sensación de injusticia”.

Asimismo, indicó que completamente inconcebible que «una paciente que ingresó sana a una clínica que se encontraba sin habilitar la justicia de Formosa haya entendido que era una cuestión meramente administrativa. Que haya habido una paciente sana que estuvo dos horas en el quirófano privada de una unidad de terapia intensiva porque la pseudo clínica no contaba con un lugar de traslado haya sido pasado por alto para la justicia de Formosa y peor aún que sostengan cuestiones que jamás fueron establecidas en la causa como por ejemplo que Yoli haya fallecido producto de la reacción de su organismo y que todos y cada uno de los procedimientos y maniobras realizadas por estos médicos estuvieron correctamente realizados. El fallo fue publicado el día viernes 15».

Por otra parte, Jorge Pessolano, abogado patrocinante de la familia indicó «Hoy (por el viernes) nos hemos notificado del fallo que hace lugar al recurso extraordinario federal y en el punto segundo, ordena que se eleven las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la tramitación correspondiente. Esto significa que la Corte debe analizar la causa. Cuando hemos planteado este recurso extraordinario contra el fallo de Casación por arbitrariedad de sentencia, le hemos pedido al órgano máximo de justicia dos cuestiones, por un lado, que se ordene realizar un nuevo juicio con distinto tribunal y jueces o incluso ellos mismos puedan llegar a resolver el fondo de la causa».

El caso

La profesional de la salud falleció tras permanecer internada y conectada a un respirador mecánico por 13 días. Este martes arranca el juicio oral y público por el caso «Yoli» Corbalán, la médica odontóloga que falleció en noviembre de 2013 tras someterse a una cirugía estética.