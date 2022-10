La causa del robo de medicamentos al IASEP pasa a manos del juzgado de narcocrimen

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Con la investigación en curso y luego de comprobarse que el objeto del hurto millonario de los medicamentos oncológicos era para la venta, el juzgado que llevaba la causa se declaró incompetente y la traspasó al juzgado contra el narcocrimen. “Estaríamos incurriendo nosotros en un delito por investigar algo que está fuera de nuestro alcance”, explicó el juez Guillermo Caballero, al Grupo de Medios TVO.

“Después de un pormenorizado análisis de todas las evidencias, allanamientos, tareas de investigación, visitas a los distintos organismos y cotejado de información con la Justicia Federal, llegamos a la conclusión de que la dinámica es inversa a la que se había planteado desde el origen de la causa, es decir, acá hay un mercado, si se puede decir ilícito, una ruta ilícita de estos medicamentos que pueden tener su punto final de venta con pacientes oncológicos del Paraguay”, señaló el Titular del Juzgado de Instrucción y Correccional N°6.

Esta es la razón principal por el cual la causa pasará ahora a manos del juzgado contra el narcocrimen, ya que es el ámbito natural para investigaciones de este tipo por lo cual el juzgado que comprendía en la causa hasta este momento debió declararse incompetente.

“Tenemos que derivar porque estaríamos incurriendo en un delito por investigar algo que está fuera de nuestro alcance. A nosotros de forma de inmediata la ley nos dice que de forma oficial tenemos que declarar la incompetencia y es lo que estamos haciendo. Entendemos desde el trabajo total del equipo, que esto se encuadra desde el objetivo de la venta, que el hurto y todos los delitos que nosotros creemos que existen, está bajo el objeto de la venta, entonces como este delito no lo podemos investigar no lo podemos juzgar, tenemos que enviarlo al juez natural”, precisó el juez Caballero.

De la investigación realizada hasta este momento se desprende que en Paraguay no existen los medicamentos comercializados. Esta es una información surgida de una investigación del mismo laboratorio que produce los fármacos en 2019, luego de que los mismos medicamentos entregados a pacientes en Buenos Aires terminaban en algunas farmacias de Clorinda.

“Con estos antecedentes existía esta demanda y el hurto es un pre supuesto de la comercialización ilegal. Lo que nosotros tenemos es que ha habido hurto y nosotros al analizar que el objeto es la venta de los medicamentos ya no queda en el hurto, entonces el objetivo final es la venta y la venta se encuentra dentro de lo que es la des federalización de los delitos de narcomenudeo. Esto es hasta donde mi investigación me permite visualizar en este momento, no es concluyente porque todavía quedan varias medidas probatorias que se habían solicitado y se están esperando información”, mencionó el juez.

Si bien no ha trascendido cuántas personas han sido imputadas hasta el momento en la investigación en curso, si se confirmó oficialmente que una persona continúa detenida, aún restan realizar análisis de más información que estarían sumándose al expediente que ya tiene unas 600 hojas de pruebas.

“Entendemos que la mecánica era la venta, el objeto era vender, había un intermediario con el que se vendía el medicamento, sospechamos de los pacientes paraguayos y se venderían en Formosa o los revendían en Clorinda. Hay que poder separar mucha información porque hoy los teléfonos acumulan muchísimos datos y hay que filtrar, entrar y purgar, además hay teléfonos en los que se han eliminado toda esa información y los peritos están trabajando con cada dato”, completó Caballero.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp