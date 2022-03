La CCC Formosa se suma a jornada nacional de protesta por acuerdo con el FMI

Compartir

La Corriente Clasista y Combativa Formosa se suma a las actividades que se realizarán a nivel país bajo la consigna “la deuda es con el pueblo, no con el FMI” y llevará adelante múltiples cortes sobre rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia.

Según se informó, los bloqueos comenzarán a las 17 horas y serán por tiempo indeterminado.

En este sentido, Cristián Castellano, referente de la organización en Formosa, dijo que “con este acuerdo con el FMI nos van a tener atados de pies y manos; el préstamo fue una estafa, la plata no fue para el pueblo, nos ataron y condicionaron políticamente, por eso estamos absolutamente en contra, el acuerdo Legitima esa estafa y burla de Estados Unidos. Decimos que la deuda es con el pueblo, no con el FMI”.

Al hablar de los cortes de hoy especificó que uno será a la altura del barrio Villa del Carmen (ubicado sobre ruta nacional 11 en el acceso sur de la ciudad capital); otro frente al Centro Juan Pablo II (sobre ruta nacional 11 ingreso norte a la ciudad capital) y también se marcará presencia en el camino alternativo de la zona norte. De la misma forma, habrá bloqueos a la altura de la ciudad de Ibarreta (ruta nacional 86) y de Clorinda (ruta nacional 11).

Por último, agregó que en capital “estaremos acompañados el Movimiento Popular La Dignidad”.

