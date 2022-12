Hoy a la tarde, la Corriente Clasista y Combativa Formosa -CCC- llevó adelante una movilización que se dio en el marco de una Jornada Nacional para protestar contra el ajuste, la persecución judicial y criminalización de las organizaciones sociales. La gran columna de manifestantes con banderas y carteles partió desde la plaza San Martín donde se desplazaron por la avenida 25 de mayo hasta llegar a la calle San Martin. También se contó con la presencia de integrantes de la Federación Nacional Campesina -FNC- quienes se encontraban en Formosa para encabezar importantes reuniones de coordinación.

Cristian Castellano, coordinador de la CCC local, sostuvo que «estamos nuevamente en las calles en el marco de una Jornada Nacional de lucha para decir no al ajuste a los de abajo, basta a la persecución judicial y criminalización de los que luchan».

Indicó que la situación es preocupante porque «los desocupados, los precarizados, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y los jubilados viven situaciones extremas ya que ni siquiera logran llegar a una quincena con sus escasos ingresos. Esto con el agravante de no haber tenido un aguinaldo y con un bono para los trabajadores del Potenciar Trabajo que no alcanzó ni para una canasta navideña este 25 de diciembre».

Reunión de la FNC

Matías Bohl, integrante de la Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional Campesina, contó al Grupo de Medios TVO el motivo de la visita de la organización. «Hoy a la mañana hubo una reunión con productores y productoras de distintas partes de la provincia, donde se constituyó una Mesa de Coordinación provincial de la organización que está dando sus primeros pasos acá», dijo.

Agregó que el encuentro se desarrolló en el local de la CCC «que nos prestó gentilmente el lugar» donde «se llevó adelante una discusión y un intercambio sobre la situación que están viviendo los campesinos y campesinas de la provincia, también acompañaron en la visita el coordinador regional del NEA de la FNC y compañeros de la provincia de Jujuy».

Expuso que «se intercambiaron las distintas realidades que se están viviendo en el país y en la provincia con respecto a lo productivo, las dificultades para la producción y comercialización. A su vez planteamos la necesidad de fortalecer la organización para seguir peleando por los derechos y las necesidades campesinas».

Consultado respecto a cómo ve la realidad de Formosa respondió: «hay una realidad que es nacional, los que venimos de afuera sabemos del papel histórico de la provincia de Formosa en el contexto nacional, y creo que a pesar de que en los últimos años hubo muchos avances aún queda mucho por hacer».

A su vez dejó en claro que «el campesinado de la Argentina mas allá de la coyuntura económica está siendo afectado por el cambio climático, hay una falta de agua en todo el país y eso en Formosa también se refleja, la sequía pega muy duro para miles y miles de campesinos del país, las tormentas y incendios también afectan gravemente a las familias, por lo tanto creemos que es necesario articular con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales parta buscar medidas y colaborar con las familias campesinas que son fundamentales para el desarrollo».

Finalmente, cuando se le preguntó por su presencia en la movilización de la tarde aseveró: «estuvimos presentes, fue contra la persecución judicial y judicialización de la protesta, contra ese sector macrista de la Justicia que ataca a las organizaciones sociales, las golpea y nos quiere sacar de las calles».

«Fuimos parte de una gran movilización, la verdad es que me voy gratamente sorprendido por el desarrollo de la organización de la CCC y creo que la FNC va a desarrollarse y crecer mucho en Formosa en los próximos tiempos», culminó notablemente satisfecho Bohl.