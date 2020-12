La CD de Racing empieza a buscar al sucesor de Beccacece

Compartir

La dirigencia de Racing tendrá algo más de un mes para elegir al nuevo técnico. Sebastián Beccacece dejará sus funciones al terminar la Copa Diego Armando Maradona, a mitad de enero, y el próximo campeonato arrancará un mes después. Hay tiempo, pero la dirigencia ya puso manos a la obra para dar con el entrenador indicado para lo que viene. Que no es poco.

Copa Libertadores 2021, torneo local, Copa Argentina y Supercopa frente a River están en el calendario de la Academia. A priori, hay tres candidatos: los Barros Schelotto, Alexander Medina y Hernán Crespo. Como pasó con Chacho Coudet, será elegido por la mesa chica de la directiva y no por Milito, que dejó el cargo.

Los de más chapa son los Mellizos Barros Schelotto. Terminaron su ciclo en la MLS dirigiendo a Los Angeles Galaxy y se encuentran en el país.

No tienen apuro por volver a trabajar, pero están abiertos a escuchar propuestas tentadoras. A priori, lo que tiene Racing por jugar los seduce, pero la realidad económica del país complican todo. Son un cuerpo técnico caro para el medio local y tendrían ofertas del exterior.

La alternativa es otro al que ya han ido a buscar antes de la llegada de Sebastián Beccacece. El Cacique Medina, actual técnico de Talleres, era del agrado de Diego Milito y también de la dirigencia, a tal punto que ya han estado cara a cara. Ya sin el manager, debería ser la CD quien se vuelva a comunicar con el uruguayo. No es un tema fácil, porque habría que negociar su salida con los dirigentes cordobeses, que no tienen intenciones de perder a Alexander.

La tercera opción es Hernán Crespo. Acaba de meter a Defensa en semifinales de Copa Sudamericana y tiene un perfil con el que se sienten identificados los dirigentes. Joven, con experiencia internacional y un apellido de peso.

La falta de experiencia como DT es algo que hace duda. Pero está en carrera.

