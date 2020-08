La celebración simbólica por el Día del Árbol será en Herradura

Compartir

Este sábado se celebra en la Argentina el “Día del Árbol”, una jornada para concientizar sobre la importancia de los recursos arbóreos para la Tierra, y de la necesidad de enseñar a niños y adultos sobre las plantas y sus cuidados para preservarlas.

En la Provincia, donde la política ambientalista prioriza la conservación de los humedales, la flora y fauna autóctonas, la fecha no pasará desapercibida a pesar del actual contexto de pandemia. Así lo indicó la ingeniera forestal Valeria Díaz, integrante de la Dirección de Recursos Naturales.

Reseñó que el Día del Árbol en nuestro país tiene una razón puntual. El 29 de agosto de 1900, cuando el Consejo Nacional de Educación instituyó esta fecha especial -que se celebra desde 1901- gracias a una iniciativa de Estanislao Zeballos.

Un exponente de la Generación del 80, Zeballos dirigió dos veces la Sociedad Rural. El periodista y escritor promovió esta fecha para concientizar sobre el cuidado y la protección de las superficies arboladas desde la política pública.

Ese día, en toda la Provincia se concretarán actividades relacionadas a la plantación de árboles nativos y se llevará a cabo un acto simbólico central en Herradura, en el jardín de la localidad como así también en la ciclovía para garantizar en un futuro próximo espacios sombreados en esos lugares.

La ingeniera Díaz destacó que la Provincia cuenta con un vivero donde se puede encontrar todo tipo de especies nativas, fomentándose de manera particular la forestación con algarrobo, que destacó “funciona bien en casi todos los ambientes”.

Indicó que en las zonas más húmedas se incentiva a plantar lapacho, amarillo y negro, respetando siempre los árboles nativos de acuerdo a cada zona, para no cambiar el paisaje.