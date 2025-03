La CGT confirmó el tercer paro general, será el 10 de abril

La CGT confirmó la fecha del primer paro general contra Javier Milei en 2025. Luego de varias idas y vueltas, la fecha se ratificó en la reunión del Consejo Directivo de la central obrera, en la sede Azopardo.

El paro general por 24 horas será, finalmente, el 10 de abril. Un día antes, el 9, la CGT resolvió movilizarse. Además también confirmó que se sumará a la movilización del 24 de marzo.

El Triunvirato presidió la convocatoria con Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. Estuvieron también presentes Andrés Rodríguez, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea, Rodolfo Daer, Sergio Romero, Alejandro Salcedo, entre otros.

Algo había anticipado la semana pasada Héctor Daer durante un acto del Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). «Vamos a ser respetuosos de que el jueves tendremos una reunión del consejo directivo de la CGT, pero lo que consensuamos todos los que estamos acá, y vamos a construirlo entre todos, es un paro por 24 horas antes del 10 de abril», afirmó el dirigente sindical, integrante del triunvirato que conduce la central.

La decisión llegó luego de los graves incidentes de la semana pasada durante la marcha de jubilados al Congreso, que incluyó más de 100 detenidos y heridos graves.

El Gobierno Nacional rechazó el paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) al sostener que se trata de una medida «para defender intereses propios», mientras la cúpula de la central define la fecha para la protesta.

«Estos paros son para defender intereses propios, acá no hay nada que amerite un paro», sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, y sumó: «Lo quieren hacer para dañar al Gobierno».

En la misma línea, justificó: «El desastre heredado se ha corregido y se están corrigiendo temas que fueron incluso un reclamo permanente de la sociedad y, por supuesto, de los trabajadores que es el tema de la inflación».

Los dichos del funcionario se enmarcaron en las vísperas de la reunión que lleva adelante por estas horas el consejo directivo de la central para dar forma a la medida de lucha anticipada para los primeros días de abril en la sede histórica de Azopardo.

«Este es el Gobierno que más rápido sufrió un paro nacional, a principio, a los poquitos días se anunció, creo que a los 15 días o 19 días de haber asumido», recordó.

Asimismo, Adorni aclaró: «A pocos trabajadores son los que representan a ciencia cierta porque el trabajador lo que quiere es trabajar y ha hecho una lectura de que, en los últimos 40 años, lo único que han hecho los sindicatos es lograr que aumente la informalidad laboral a niveles récord y que el salario del trabajador se destruya».

«Cuando han tenido que salir a defenderlos cuando la inflación era de 1.000% en un periodo presidencial, como fue el de Alberto Fernández o cuando incluso el propio Alberto Fernández llevó el dólar de 60 pesos cuando asumió a 1.200 cuando se fue, durmieron tanto tiempo, es increíble como de repente despertaron», ironizó.

Por último, sostuvo que la administración libertaria no hará nada ante la medida, y planteó que se trata de una protesta que «connota cuestiones de interés estrictamente personal» y que lo hacen «para dañar a el Gobierno». «De todas maneras no van a lograr absolutamente nada», concluyó el vocero.