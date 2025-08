La CGT limita su participación en la movilización contra el Gobierno del 7 de agosto

Aun así, varios sindicatos fuertes de la CGT enviarán representaciones a la iglesia de Liniers para sumarse a la marcha desde su arranque, como Camioneros, UOCRA, UPCN, UDA y empleados del Vidrio, entre otros.

Las tres centrales obreras, otros sectores sindicales y los movimientos sociales avanzan con la organización de la marcha del 7 de agosto contra el Gobierno, que irá desde la Iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo con la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Sin embargo, la CGT resolvió limitar su participación: su columna principal no saldrá desde Liniers sino desde Diagonal Sur y Perú, a sólo una cuadra de Plaza de Mayo. ¿Por qué? “En algún momento se había planteado marchar desde San Cayetano, pero decidimos concentrarnos en el centro para resguardar a nuestra gente de alguna provocación”, reconoció a Infobae un importante directivo cegetista.

En el análisis de la cúpula de la CGT pesó de manera decisiva una conclusión: “Hay algunos sectores marginales como la izquierda que siempre buscan generar conflictos o algún infiltrado de la política que quiere generar caos», resaltó la fuente consultada.

Hasta ahora, el resto de los promotores de la protesta contra el Gobierno marchará a las 8 desde la Iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo, con paradas en Plaza Miserere y en Plaza de los Dos Congresos: las dos CTA (la Autónoma y la de los Trabajadores), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los movimientos sociales y organizaciones de jubilados y estudiantes que, junto con aquellas entidades gremiales, forman el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo.

La movilización es organizada por los movimientos sociales desde 2016, en el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora se sumaron la CGT y otros sectores sociales y sindicales para reforzar su impronta ultraopositora.

Por su parte, este jueves se realizó un encuentro similar de las dos CTA, la CATT y todas las organizaciones que integran el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, que tuvo lugar en la sede de la confederación del transporte, en avenida Jujuy 1074.

Tras la reunión, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, señaló que “es fundamental que esta fecha vuelva a ser una lucha de toda la clase trabajadora” porque “no hay diferencia entre trabajadores de la economía popular, de los Estados o del sector privado porque hoy todos estamos en una situación de precariedad y bajo salario, resistiendo despidos en muchas empresas y en organismos del Estado”.

El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, dijo que la marcha de San Cayetano “tiene un significado muy profundo, además de la fe popular, porque fue una de las primeras reacciones del movimiento obrero para cuestionar la dictadura militar en 1981, encabezada por Saúl Ubaldini”, tras lo cual destacó el conflicto que mantienen en el sector pesquero en defensa del salario: “Hay una pulseada y una situación de fortaleza en los obreros marítimos en defensa de sus sueldos y el gobierno nacional solamente deja que las empresas avancen sobre el salario de los compañeros”.

Por su parte, el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró que “el 7 de agosto hay un encuentro de los grandes empresarios para discutir un programa de ofensiva contra los sindicatos, con ataques a los dirigentes y desarticulación de nuestras organizaciones, que tiene como objetivo frenar aumentos salariales”, por lo que, según manifestó, “es muy importante consolidar este espacio porque viene un tiempo en que ellos van a acelerar la ofensiva y tienen en claro que el enemigo es el movimiento sindical”. “Es fundamental mantener esta unidad y demostrar que el movimiento sindical no está muerto ni de rodillas”, enfatizó.

Otro dirigente que hizo declaraciones fue Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional: “El Frente Sindical está en pleno desarrollo, goza de muy buena salud y este 7 de agosto en la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno -dijo-. Tenemos que perforar el techo de las paritarias y recuperar el poder adquisitivo perdido. Por más que baje la inflación, la plata no le alcanza a nadie”.

Laura Cibelli, de la UTEP, celebró que el 7 de agosto se produzca “un encuentro para estar en la calle, en unidad, representando y acompañando a trabajadores que están cobrando 78 mil pesos por mes” y afirmó que “esta marcha no es sólo sectorial, pero es importante sostener las consignas Paz, Pan, Tierra, Techo, y Trabajo, que también dan muestra del trabajo informal, del avance sobre nuestros territorios, de la falta de alimentos, del desmantelamiento de la industria textil y del cartón, de la falta de servicios en los barrios populares, de los desalojos en las comunidades originarias”.