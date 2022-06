La China Suárez compartió una foto desde el caribe mexicano y Alberto Samid le dejó un inesperado comentario

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

De vacaciones con su novio Rusherking, la actriz compartió una imagen en Twitter y recibió un inesperado mensaje del empresario

Eugenia la China Suárez y Thomás Nicolás Tobar -popularmente conocido como Rusherking- pasan sus primeras vacaciones juntos. La pareja que se hizo visible durante la entrega de los Martín Fierro, cuando los vieron bailando en la fiesta posterior a la ceremonia. Pero la historia venía de antes, y continuaron soltando algunos indicios en las redes, hasta que el músico lo blanqueó con detalles durante su visita a PH, Podemos hablar.

Desde entonces, viven a pleno su historia, y aunque evitan mostrarse juntos, cada vez interactúan más con sus mensajes de Instagram, para sus millones de seguidores, los más de seis de ella y los más de tres de él, que siguen cada capítulo de la relación. Un romance que en los últimos días cambió de locación: “Playa del Carmen, Cancún, México”, escribió Rusherking en la ubicación de sus publicaciones como punto de partida a una suerte de diario de viaje virtual que compartieron en ambas cuentas.

El ambiente es el ideal para disfrutar de unos días de vacaciones, las primeras solos desde que blanquearon su relación, aquella que nació en España -en donde los dos estaban cumpliendo con compromisos laborales- y que siguió en Buenos Aires: música de fondo, habitación con vista al mar, hamaca paraguaya, contacto con la naturaleza, relax en las instalaciones del hotel.

En este orden de las cosas, la actriz usó su cuenta de Twitter, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, para subir una fotografía en el interior del hotel, sin maquillaje y apenas cubierta por un toallón. Entre las más de 60 mil reacciones sobresalió el comentario del empresario Alberto Samid que se robó todas las atenciones. “Yo soy el king. El verdadero king”, escribió el empresario, autodenominado “El rey de la carne” y en referencia al nombre artístico del novio de la actriz.

Como era de esperar, su comentario no pasó desapercibido y generó una ola de respuestas, como suele ocurrir en la red del pajarito. Algunas, las más agresivas, apuntaron directamente a su controvertida figura. Pero otros usuarios se lo tomaron con humor y apelaron al ingenio virtual por lo que los memes no tardaron en llegar. Cabe recordar que el empresario de 74 años recuperó la libertad el pasado 13 de abril, según lo dispuso el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1. Se encontraba bajo prisión domiciliaria, condenado por asociación ilícita y acusado de evasión impositiva.

Ajenos a lo que se dice de ellos en las redes, la China y Rusherking eligen qué y cómo mostrar parte de su intimidad. Antes de la mencionada foto, la actriz había dejado una frase en Twitter que daba cuenta de su estado: “Posta que la felicidad son momentos, y está bueno poder reconocerlos. No puedo estar más feliz”, reflexionó. En tanto, en su feed de Instagram dejó tres fotos en las que se la ve posando en una cama de dos plazas. Al observar su look, su novio le comentó: “Buen pantaloncito”, y ella, pícara, le contestó: “Me lo clonaste”.

“Dicen que el paraíso no existe, ¿no? Mirá, papá, el paraíso fiscal”, escribió el músico a tono de broma sobre su estadía con paradisíacas playas. La actriz, por su parte, grabó a su novio caminando por el hotel y publicó el video con un divertido filtro en el que parece que Rusherking está en permanente movimiento, bailando. En tanto, le reclama que le devuelva su gorra, que él lleva puesta. El cantante también posteó un romántico video en modo selfie en el que se lo ve junto a la China disfrutando de la noche mexicana. “Unos que andan chill”, escribió mientras ambos cerraban los ojos a la cámara.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp