La China Suárez contó el tierno reclamo que le hace Magnolia, su hija menor, celosa de su embarazo

“Mamá, me quiero meter adentro”. La frase la posteó Eugenia la China Suárez en una de sus historias de Instagram, junto a una foto donde se la ve abrazada a Magnolia, la pequeña hija que la actriz tiene junto a Benjamín Vicuña.

Tanto la mamá como la niña se muestran bien cercanas en la imagen que subió la actriz a las redes sociales, haciendo una clara referencia a un pedido de Magnolia respecto a la llegada de su hermanito o hermanita. Es que la niña estaría padeciendo de los celos lógicos de cualquier niño que debe convivir con el embarazo de su mamá, dejando de ser la más chiquita de la familia, ante el nacimiento de un nuevo integrante.

Con apenas dos años, Magnolia debe ser -como en cualquier casa- la más consentida y mimada, siendo la hija más pequeña de ambos artistas, y la menor de un gran número de hermanos, entre los que se encuentran Rufina -hija de Suárez y Nicolás Cabré- y los varones Bautista, Beltrán y Benicio -hijos de Vicuña y Pampita-, lo que lleva a la niña a un cierto y emotivo malestar de ceder un espacio único para el nuevo bebé que llegará en pocos meses a su vida.

Desde que confirmó su embarazo, la China sube constantemente imágenes, frases y videos que hacen referencia a la llegada de su nuevo hijo. Durante este fin de semana habló de sus antojos, y señaló: “Me desperté del hambre. No puedo dejar de comer”. Mientras que unos días atrás subió un video mostrando cómo amasaba pizzas junto a sus dos pequeñas.

Hace algunas semanas, la China posteó nuevamente su pancita en tiernas fotos que subió a sus redes, mostrando el feliz embarazo que está transitando con este nuevo bebé. Las imágenes que compartió con sus más de 4 millones de seguidores recibió varios comentarios cariñosos de famosas, como Paula Chaves, Lali Espósito, Minerva Casero, Mercedes Funes, Andrea Pietra, Analía Franchín, Camila Salazar, Reina Reech, Verónica Lozano, Sofía Macaggi, Anita Pauls y Andrea Frigerio.

Además, la actriz contó que se hizo el test prenatal no invasivo porque, a pesar de ser su tercer embarazo, “tengo inquietudes como toda madre”, según ella misma relató en su Instagram. El objetivo de este estudio es, principalmente obtener información de un embarazo sin causar daño al feto, se realiza con sangre materna y ofrece una tasa de detección superior al 99% sobre enfermedades o anomalías genéticas del feto.