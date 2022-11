Compartir

Lali Espósito y Eugenia “la China” Suárez eran apenas unas niñas cuando comenzaron a actuar. Compartieron la adolescencia juntas y se volvieron grandes amigas tanto en la ficción como en la realidad. Si bien durante una época dejaron de mostrarse juntas, con el paso del tiempo evidenciaron que cualquier problema que pudo haber habido entre ellas estaba en el pasado. En una reciente entrevista que dio con Migue Granados, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, contó una desopilante anécdota con su amiga de toda la vida que dejó sin palabras al conductor.

Espósito y Suárez se conocieron allá por el 2003, cuando interpretaban a Malena y Pía, respectivamente, en Rincón de Luz, y desde ese momento se volvieron inseparables. Tiempo después compartieron elenco en Floricienta hasta que en el 2007 se reencontraron en Casi Ángeles, como Mar y Jazmín, mejores amigas en el programa. Fueron cuatro años de grabaciones, shows, giras y de estar juntas prácticamente todo el día. Años más tarde volvieron a reunirse en Solamente vos y es hasta el día de hoy que permanecen unidas.

Con 20 años de amistad tienen anécdotas de sobra, y fue precisamente la China Suárez, quién, durante su paso por Playroom, el programa de Migue Granados y que se emite por ESPN y Star +, recordó una de ellas y dejó atónito al conductor.

“Esas son amistades: eran tan amigas que la China Suárez iba al baño con Lali Espósito”, leyó Migue, mientras que su invitada, que degustaba una canasta con papas fritas, asentía con la cabeza. “Eso es de pendeja, de ‘vamos al baño, acompañame’”, acotó Granados. Sin embargo, la actriz contó que la historia no era actual, sino que se remontaba a muchos años atrás, cuando ambas eran apenas unas niñas, que se iniciaban en la industria.

Antes de continuar el relato, el hijo de Miguel Granados quiso saber a qué edad comenzó a actuar y qué fue lo primero que hizo. Ella le contó que comenzó con publicidades y su primer programa fue Rincón de Luz, donde también Espósito daba sus primeros pasos. Tenían la misma edad y rápidamente se volvieron grandes amigas. La relación fue tan fuerte que Eugenia aseguró: “no nos podíamos separar”.

“Grabábamos de lunes a viernes y los fines de semana dormíamos juntas en su casa o en la mía. Nos despertábamos a hacer pis, una la acompañaba a la otra…”, comentó. “Son siamesas”, acotó Granados. Fue ahí cuando la modelo contó que eran tan unidas que hasta hacían pis juntas: “En ese momento los dos entraban en el inodoro, una de cada lado”.

Completamente sorprendido con la revelación, el conductor la interrumpió y quiso saber: “¿Caga… a la vez?“. A lo que la actriz le aseguró: “No, pis, cosas escatológicas no”. Sin embargo, él aún no salía de su asombro e intentaba imaginarse la situación. “¿Se sentaban las dos en el inodoro a la vez?”, volvió a pronunciar para confirmar que había entendido bien. “Claro, espalda con espalda”, le aseguró la China.

No obstante, y a pesar de las explicaciones, al conductor del programa le resultaba compleja la escena: “Espalda con espalda es raro, es como una araña”. Sin embargo, ella hizo la demostración física para que pudiera ilustrar mejor como ambas se sentaban al mismo tiempo en el inodoro para hacer pis.

